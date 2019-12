Šestadvacetiletý polský smečař ve službách VK ČEZ Karlovarsko Lukasz Wiese má za sebou náročné období, během kterého laboroval se zraněním a poté se pomalu a jistě dostával zpět do herního zatížení.

Lukasz Wiese (číslo 13), smečař Karlovarska patří k oporám týmu. | Foto: Deník / Daniel Seifert

V současné době se zařadil zpět do základní sestavy karlovarského celku a svými výkony napomáhá Karlovarsku k důležitým vítězstvím. „Bylo to těžké, jako pro každého. Každá pauza, i sebemenší, není pro návrat do formy jednoduchá,“ vracel se zpět k vynucené přestávce Lukasz Wiese.