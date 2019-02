Před startem sezony jste proklamovali cíle postoupit v Českém poháru do Final Four, v extralize se probojovat do play-off a Ligu mistrů si řádně užít. Jak jste prozatím s plněním vašich cílů spokojený?

Jsme určitě spokojeni s tím, že jsme se dostali do Final Four Českého poháru. V Lize mistrů bychom ještě rádi v domácím prostředí uhráli nějaký hezký výsledek. A co se týče domácí extraligy, tak je třeba se udržet v první čtyřce, abychom měli ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí.

Extraligu jste odstartovali famózně, ale v posledních kolech to bylo v podání Karlovarska střídavě oblačno, co týmu chybělo k lepším výsledkům?

Je pravda, že náš výkon je poslední dobu trochu nevyrovnaný. Nechci se vymlouvat, ale asi se na nás trochu podepisuje i účast v Lize mistrů. Pro spoustu hráčů je to nová, ale zároveň velice cenná zkušenost. Dochází k neustálému přechodu z balonů Gala na balony Mikasa, kdy každý z nich má úplné jiné vlastnosti. Družstvo také jede v režimu dva zápasy týdně, takže není tolik času na trénování detailů, které se nám třeba v předchozím zápase nepovedly. Dále pak je třeba vždy v hlavě přepnout z režimu outsidera v LM do pozice obhájce titulu v České extralize. Myslím si ale, že všechny tyto strasti z nás udělají lepší hráče do závěrečných bojů o medaile.

Liga mistrů je ve vašem podání o roli nováčka. Ani dobré výkony proti volejbalovým velikánům na body však nestačí, je to tím, že týmu chybějí potřebné zkušenosti, nebo že rozdíly mezi týmy jsou až tak zřetelné?

Samozřejmě zde hraje roli hráčská kvalita soupeřů, kdy opravdu narážíme na samé medailisty z olympiád a MS. Ale jen další a další zápasy proti takovým soupeřům nám mohou ukázat, že to nejsou žádní superhrdinové, ale jen lidi, kteří mají také své slabiny. Díky nasbíraným zkušenostem se jim svoji hrou víc a víc přibližovat, až třeba jednou dosáhneme vytouženého úspěchu.

Právě ve středu přivítáte v Realistic Aréně v Lize mistrů v předposledním domácím duelu polskou Zaksu, se kterou jste v úvodním vystoupení prohráli 0:3. Budete vstupovat do odvetného utkání o něco zkušenější, můžete tedy pomýšlet na senzační zisk setu, popřípadě vítězství?

Je třeba do toho utkání vstoupit odvážně a v daný moment zapomenout, jaký soupeř proti nám stojí. Potřebovali bychom naši hru takzvaně odbrzdit. Momentálně mám totiž pocit, že se každý z nás trochu utápí ve své vlastní nedokonalosti, a to pak negativně ovlivňuje naši společnou hru. Ale nikdo přece není dokonalý (úsměv).

Poté vás čeká o víkendu Final Four Českého poháru, v Kutné Hoře, kde se sejde současná nejlepší čtveřice extraligy. V poháru jste se navíc pětkrát dostali do nejlepší čtyřky, ale stále vám chybí triumf v této soutěži, letos vše tedy prolomíte?

První čtyřka je tak vyrovnaná, že ve Final Four to bude hlavně o momentální formě a touze konkrétního týmu po vítězství. Věřím, že my máme velikánský hlad po úspěchu a že během prvního vrcholu sezóny podáme všichni maximální výkon. Medaile pak bude krásná odměna.