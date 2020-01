Kdy jste se dozvěděl, že budete vlajkonošem výpravy Karlovarského kraje a co to pro vás znamená?

Vlajkonošem Karlovarského kraje jsem byl již v minulosti v rámci ODM v Moravskoslezském kraji v roce 2012. Když jsem byl koncem loňského roku osloven, zda bych se role vlajkonoše neujal znovu i na domácí půdě, rád jsem samozřejmě svolil a velmi se na celou akci těším.

Karlovarský kraj si odbude velkou premiéru při zimní olympiádě dětí a mládeže, jak tuto akci vnímáte?

Olympiádu dětí a mládeže vnímám určitě velice pozitivně. Pro děti je po celý rok velkou motivací v tréninku, a pokud jsou odměněny účastí na hrách, je to pro ně určitě velká odměna za jejich snažení. Jsem proto velice rád, že se akce tohoto typu pro děti dělají.

Vy sám jste zasvětil svůj život především běžeckému lyžování, když jste se představil hned na třech olympiádách, dají se tedy tyto dvě akce porovnat?

Pro sportovce jsou olympijské hry samozřejmě vrcholem jejich snažení, a to ať už je sportovec v jakémkoli věku. Nerad bych jednotlivé akce srovnával nebo říkal, že olympiáda dospělých je něco víc než olympiáda dětí. Nepochybně i na hrách dětí přinesou medaile sportovcům obrovskou radost, kterou si za své výkony jistě zaslouží.

Co osobně pro vás olympiáda znamenala?

Vzhledem k tomu, že se olympijské hry, ať už zimní nebo letní, konají jednou za čtyři roky, jsou sportovci vystaveni ještě většímu tlaku, než je tomu třeba u mistrovství světa, které se koná třeba v běžeckém lyžování jednou za dva roky. Z tohoto pohledu jsou tedy pro většinu sportovců olympijské hry akcí největšího významu a směrují k nim vrchol svého snažení. Obdobně je tomu i u pořadatelů, kteří se chtějí představit v tom nejlepším světle, a do zajištění her se poslední dobou investují obrovské peníze. Z olympiád to ale dělá skutečně monstrózní akce, což osobně nevnímám jako něco pozitivního, byť jsem se samozřejmě na hry vždy ohromně těšil. Koncentrace a příprava na závod byly pro mě na hrách ale vždy o mnoho těžší než třeba na mistrovství světa, a to z různých důvodů, které jsou bohužel s olympijskými hrami také spojeny, jako např. komplikovanější cestování na sportoviště z důvodů vzdálenosti od společné vesnice nebo z důvodu opakovaných bezpečnostních opatření, větší ruch ve vesnici daný množstvím sportovců. Možná i to přispělo k tomu, že se mi dařilo podstatně více na mistrovstvích světa než na olympijských hrách, kde se mi bohužel vyhýbalo i to správné sportovní štěstí. V každém případě jsou olympijské hry nádherným sportovním svátkem a každý, kdo se jich někdy zúčastnil, mi asi potvrdí, že na ně velmi rád vzpomíná.

V rámci olympiády se otevře v lázeňském hotelu Thermal olympijský dům, který nabídne návštěvníkům bohatý doprovodný program…

Olympijský dům samozřejmě neodmyslitelně patří ke každým olympijským hrám, byť na hrách dětí a mládeže plní trochu jinou úlohu. Rád bych nicméně všem doporučil, aby se do olympijského domu v průběhu olympiády zašli podívat, neboť se mohou dozvědět něco nového nebo si třeba zkusit své dovednosti.

Jaké sporty během čtyř dní navštívíte a máte osobně nějaké želízko v olympijském ohni?

Během olympiády bych měl pomáhat v servisním týmu lyžařů běžců, takže veškerý čas se budeme snažit věnovat tomu, aby naši závodníci měli všechno dokonale zajištěno a mohli zúročit svůj trénink a úsilí. Pokud by byl časový prostor, nejblíže budeme mít samozřejmě biatlonisty, lyžaře orienťáky, snowboardisty, takže případně bychom šli podpořit sportovce tam.

Karlovarský kraj na tom není, co se týče financí, příliš dobře, to se odráží i do sportu a také výchovy mladých sportovců, i přesto stále produkuje nespočet úspěšných talentů. Jak je tedy důležitá finanční podpora právě u dětí a klubů?

Už fakt, že i přes nedostatek financí máme řadu kvalitních sportovců, svědčí o tom, že to jde tak nějak i bez nich nebo s tím množstvím, které máme. I kdyby bylo peněz ve sportu mnohem víc, nemusí to totiž nutně znamenat lepší výsledky. Některé sporty jsou ale bohužel pro rodiče skutečně náročné a více peněz by zřejmě pomohlo tomu, že by se ke sportu dostalo více dětí, které si ho pro nedostatek peněz třeba nemohou dovolit. V každém případě musí ale základem zůstat nadšení dětí ze sportování, které mnohdy předčí i to, že někdo nemá dokonalé vybavení. Poslední dobou mám pocit, že když děti nejedou na soustředění do zahraničí nebo nemají poslední model lyží, hokejky nebo kopaček, znamená to pro ně automaticky to, že nemohou být úspěšné. Opak je ale podle mě často pravdou. Většina těch nejlepších sportovců vzešla mnohdy z velmi skromných poměrů a na vrchol je dovedla obrovská dřina, zapálení a nadšení pro to, co dělají. Spíše než nedostatek financí je podle mého názoru větším problémem to, že se děti obecně hýbají méně, než tomu bylo dříve. To ale určitě není dáno tím, že by možnost sportovat byla menší než v minulosti. Zdá se mi ale, že se pomalu začíná blýskat na lepší časy.

Tipnete si, kolik Karlovarský kraj získá při své premiéře při pořádání olympiády medailí?

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem, tj. třeba i mezi získáním či nezískáním medaile, je ve sportu vždy velice tenká. Rád bych proto popřál všem sportovcům, aby jim na hrách přálo štěstí, aby si z nich odnesli zážitky, na které budou vždy rádi vzpomínat, a v neposlední řadě i to, aby třeba potkali nové kamarády nebo se potkali i se svými vzory, které se na ně možná přijedou také podívat. Jako domácí bych si samozřejmě přál, abychom vybojovali na všech sportovištích co nejvíce medailí. Věřím, že překonáme zisk medailí z poslední zimní olympiády, a proto tipuji 15 medailí.