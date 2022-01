Šerm je sport. A máme tři různé disciplíny – kord, fleret a šavli. Já dělám kord.

Jaký je rozdíl mezi fleretem a kordem?

V kordu můžete píchnout, kamkoliv chcete, do nohy, klidně i do masky. Ve fleretu existují práva útoku a můžete bodat jen do trupu.

OBRAZEM: 43. Tříkrálový běh? Krkolomné pády, rekordy a skvělí junioři

V kolika letech jste obdržel svůj první kord?

Myslím, že to bylo na Vánoce od Ježíška v 7 letech, v roce 2003.

A kdy jste naskočil do prvního ostrého zápasu?

Přesné datum si nepamatuji, ale bylo to někdy v roce 2004 a vyrazili jsme na turnaj do Litoměřic, kde jsem šermoval v té době v nejmladší kategorii. Ta byla od 13 do 15, takže jsem byl absolutně, ale absolutně poslední (smích).

Karlovarský kordista Martin Rubeš.Zdroj: Archiv: Martin RubešJak náročný je šerm po fyzické stránce?

Šerm je specifický na fyzičku. Turnaj je velice dlouhý a klidně trvá i čtrnáct hodin v jeden den, jednotlivé zápasy trvají „chvilku“, 3 minuty ve skupině a v eliminaci 3 x 3 minuty. Takže ze sebe vydáte maximum v daném zápase a pak máte nějaký čas na to, zregenerovat a jít do toho zase. Takže je to taková kombinace maratonu a sprintu.

Jestliže třeba fotbalisté posilují nohy nebo střed těla, na co se musí zaměřit špičkový šermíř?

Na nohy, střed těla, ruce, reflexy, kondici a někteří posilují hlavu pomocí mentálního koučinku.

Existuje nějaké zranění, které je v šermu typické?

Šerm je velice bezpečný sport, takže máme maximálně modřiny. Maximálně zvrtnutý kotník, ale to se může stát i při chůzi ze schodů. (úsměv)

Do kolika let se dá šerm provozovat na vrcholové úrovni?

Kdybyste se mě zeptal před pěti lety, tak bych řekl, že max. do pětatřiceti let. Ale teď to ti borci posunuli, že končí kolem čtyřicítky.

Kdo je největší legendou v oboru?

Asi největší legendou je fleretistka Valentina Vezzali z Itálie, která vyhrála šestkrát olympijské hry, plus stříbro a 2 bronzy. Momentálně je v politice myslím (pozn. red. – v roce 2013 byla zvolena poslankyní italského parlamentu za stranu Občanská volba).

A největší ikona v naší zemi?

Momentálně je to bronzový medailista z olympijských her v Tokiu Alexander Choupenitch, rovněž fleretista.

Je možné se provozováním šermu uživit?

Ano, je! Většina lidí je vždycky překvapená, ale normálně jsme profíci se vším všudy. Není to tedy bohužel tak hodnocené jako např. volejbal a hokej. Mluvím o situaci u nás, třeba ve Francii, Itálii a Rusku to je už velice hezky placené.

Je vybavení šermíře nákladnou záležitostí?

Počáteční vklad na kompletní šermířské vybavení je celkem velký. Bavíme se o částce okolo deseti tisíc korun. Každopádně se může sehnat i oblečení z druhé ruky, a to jsme už mnohem níž s cenou.

Napadnou vás nějaké mýty, které o vašem sportu kolují?

Že nosíme včelařské helmy, a ještě jestli máme meče a štíty. To nemáme!

Vaším trenérem a zároveň i předsedou klubu, v němž působíte, je váš otec Martin Rubeš, rovněž bývalý šermíř. Jaké to pro vás je, mít ho za trenéra? Je na vás přísný?

Je to super! Přesně ví, jak se v některých situacích cítím, a dokáže tomu rozumět. Když jsem byl malý, tak přísný byl. Chtěl, abych všechno dělal víc a líp než ostatní atd., za což mu teď můžu poděkovat. I když jsem to předtím nechápal.

Jakých úspěchů váš otec dosáhl?

Bylo jich určitě více. Ale nejlepším je 8. místo na mistrovství světa týmů, díky tomu se kvalifikoval na olympijské hry do Soulu, kam bohužel nakonec neodjeli kvůli politickému záměru tehdejšího režimu… A 9. místo na SP v Německu.

V roce 2019 jste získal na letní Univerziádě v Neapoli zlatou medaili. Je to pro vás zatím největší sportovní úspěch?

Ano! Zatím je to největší a nejlepší individuální úspěch, co jsem měl. Jako první Čech v šermu jsem získal medaili na Univerziádě, a hned zlatou. Takže to řadím nejvýš. Společně k tomu vítězství na SP v týmech a bronz z ME v týmech. To jsou momenty, na které nikdy nezapomenu. Každopádně doufám, že jich bude víc.

A co je vaším ultimátním cílem? Čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?

Největším cílem každého sportovce je olympiáda a to je i můj případ. Takže největším snem je kvalifikovat se na olympijské hry, což je v našem sportu strašně těžké. V momentě kvalifikace by se okamžitě změnil cíl na medaili.