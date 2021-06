Stadionek v Husově ulici v Chodově ve středu ovládla zase naplno atletika. Stejně jako jinde byla i tady na programu celorepubliková akce „Atleti spolu“. „Tento závod se pořádá na 251 stadionech v celé České republice. Je to vlastně zahájení atletické sezony po období, kdy se nesmělo závodit. Takže i u nás v Chodově jsme se připojili,“ vysvětluje za pořadatele předseda ŠAKu Chodov Miloslav Zítka.

Na dráze a v doskočišti „dálky“ se představilo ve 25 disciplínách přes 120 atletů. „Připravili jsme soutěže pro nejmenší předškolní děti, následovaly děti z naší přípravky a v poslední části závodili žáci až dospělí,“ přibližuje předseda chodovského oddílu. Na atletickém oválu se zápolilo v běhu na 60, 300 a 500 metrů, k mání byl i skok do dálky.

ŠAK Chodov byl založen v roce 1991, a tak na letošní rok vychází také jedno kulaté výročí. „Zároveň jsme zahájili oslavy 30 let od založení našeho klubu,“ poukazuje Miloslav Zítka.

Akce 'Atleti spolu' na stadionu ŠAKu ChodovZdroj: Zdeněk Plachý

No jedno… Přímo v den konání „Atletů spolu“ se objevilo ještě jedno významné jubileum. „Jeden z našich zakládajících členů Miloš Volek slavil šedesátiny. Je jen dvakrát starší než náš klub. Takže v podstatě je Miloš mladý a my se těšíme, až bude mít klub 50 let a zase to oslavíme spolu,“ usmívá se Miloslav Zítka.

Kromě toho Školní atletický klub Chodov na akci vyhlásil také své nejlepší atlety za rok 2020. V mladším žactvu to byl Tobias Linhart a Michaela Zaschkeová, ve starším žactvu Jakub Staněk a Adéla Čedíková, v kategorii dorostu Josef Terč a Markéta Bauerová, v mužích potom Milan Mňatinoha a pro veteránskou cenu si přišel Jiří Valjent.

Na začátku bylo slovo… Před počátkem ŠAKu byly v Chodově tři atletické kroužky. Každý z nich pracoval při jedné ze základních škol v Chodově a v nich se atletikou zabývala řádově třicítka malých atletů pod vedením trenérů Libora Dočkala, Milana Kováříka a Miloše Volka. A bylo velké soupeření mezi školami, která z nich bude v rámci Sokolovska úspěšnější v atletických školních soutěžích. A pak teprve přišlo ono slovo. To slovo bylo ŠAK. Tyto kroužky se spojily, a tak mohl v západních Čechách vzniknout malý, bezvýznamný oddíl Školní atletický klub při II. ZŠ v Chodově, čítající asi třicet dětí a tři trenéry a činovníky. Předsedou tohoto oddílu se stal bývalý aktivní atlet Baníku Sokolov Libor Dočkal.