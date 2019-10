Florbalová jízda v podání FB Hurrican Karlovy Vary základní částí 1.ligy mužů nebere konce, naopak nabírá na obrátkách. O víkendu vyšperkovali florbalisté z lázní svou vítěznou sérii o sedmou výhru, která byla čtrnáctibranková, když se tentokrát poroučel Rožnov pod Radhoštěm, který prohrál vysoko 2:14.

Hurricani o víkendu zničili výběr Rožnova v poměru 14:2. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

„Chtěl bych pochválit kluky za koncentraci po celý zápas vzhledem k sestavě soupeře, se kterou do Karlových Varů dorazil,“ narážel trenér Karlových Varů Petr Pánek na ne zrovna ideální složení soupeře z Rožnova. A tak se čekalo, jak vysoký debakl si nakonec soupeř z lázeňského města odveze. V první třetině se Varáci pomalu, ale jistě gólově rozjížděli, když si vytvořili během úvodní dvacetiminutovky tříbrankový náskok. To ve druhé pak prosvištěl míčovkou gólový hurrican a Karlovaráci rázem vedli o sedm branek, když se šlo do šaten za stavu 9:2. „Děkuji i soupeři, že zápas nevypustil a bojoval až do konce,“ netradičně chválil Pánek soupeře, který i přes hráčské oslabení utkání nezabalil a bojoval.