Na druhou výhru 3:1, a tím i postup do další fáze evropského poháru, dosáhlo dá se říci, že povinně Karlovarsko.

Ale vše mohlo být zcela jinak. První set v makedonské sportovní hale SRC Kale ovládli domácí volejbalisté, kteří si po výsledku 25:21 připsali na své konto první bod. Pro Karlovarsko to byl první ztracený set v letošní sezoně na mezinárodní scéně. Karlovarský trenér Jiří Novák musel na nepříznivý stav reagovat a na palubovku vyslal nejsilnější možný volejbalový mix, a to se týmu ze západu Čech řádně vyplatilo. Karlovarsko totiž druhý set přetavilo ve svůj prospěch za jedenadvacet minut, čímž tak po výsledku 25:18 srovnalo ukazatel skóre na 1:1 na sety. I druhý set byl ve volejbalové režii Karlovarska, které opět za jedenadvacet minut mohlo slavit po výhře 25:17 druhý bod, a šlo tak do vedení 2:1 na sety. Ve třetím setu pak dosáhlo Karlovarsko na vítězství v poměru 25:19, čímž tak zkompletovalo celé utkání na postupovou výhru 3:1.

V další fázi Challenge Cupu se postaví karlovarský výběr již v úterý 10. prosince od 18 hodin v hale míčových sportů před Strotiel Minsk. Předtím však bude muset přepnout zpět do extraligového módu, když se již tuto sobotu 30. listopadu se představí od 17 hodin na palubovce desátého týmu UNIQA extraligy Příbrami.

Vardar Skopje – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:21, 18:25, 17:25, 19:25) Rozhodčí: Yordanov (Bulharsko), Cvetkovic (Srbsko) Diváci: 500. Konečný stav série: 0:2

Vardar Skopje: Mihailov, Lepidovski, Stojanov, Madjunkov, Iliev, Simovski, Mocic (stř. Shulajkovski, Ilieski) Trenér: Dean Stojanov

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Vašina, Patočka, Wiese, Ticháček, Rejlek, Pfeffer (stř. Lux, Džavoronok) Trenér: Jiří Novák