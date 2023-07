/TRIATLON/ Filmový festival sice před několika dny teprve skončil, světové hvězdy se ale do Karlových Varů brzy vrátí. Už v září se totiž v lázeňském centru opět uskuteční Světový pohár v olympijském triatlonu, na kterém se v minulosti představili olympijští šampioni i mistři světa.

Triatlonové hvězdy se vrací do Varů. Lázně opanuje Světový pohár. | Video: CITY TRIATHLON Karlovy Vary

Jen místo červených koberců, po kterých se procházeli hollywoodští herci, budou o víkendu 8. až 10. září nataženy ty modré, které jsou pro triatlonové závody typické. Nejen na tento kontrast pořadatelé závodu CITY TRIATHLON Karlovy Vary poukazují ve vtipném videu, které vzniklo právě během Mezinárodního filmového festivalu a nyní už koluje po sociálních sítích.

Jeho natáčení doprovázely nechápavé pohledy, smích i zvědavost. Hlavní postava, kterou ztvárnil profesionální hokejista František Mála, se totiž oblékla do zřejmě nejšílenější outfitu, jaký byl letos během festivalu k vidění, po červeném koberci před hotelem Thermal se procházel v triatlonové kombinéze, ve které usedl i do Velkého sálu. Na večerní party do KVIFF Parku zase přišel v černém neoprenu a zářivě růžové plavecké čepici.

Zdroj: CITY TRIATHLON Karlovy Vary

„Natáčení mělo chvílemi až boratovský, trochu absurdní rozměr, protože kromě úzkého štábu a několika členů vedení festivalu o něm nikdo nevěděl. Ani pokladní, diváci v sále nebo hosté na večírcích. A nejvíce překvapení asi byli diváci ve studiu České televize,“ říká s úsměvem Vladimír Malý, ředitel akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary, jejíž součástí jsou kromě prestižního Světového poháru také závody pro veřejnost a děti. Kromě svého působení u chomutovských Pirátů je ovšem Mála populární také z jiného důvodu, na Instagram a TikTok natáčí se svým kamarádem Danielem vtipná videa. Už mají desítky tisíc fanoušků.

CITY TRIATHLON: Poslední pohárový závod sezony pro Václavíka a Hadravovou

„Můžu si tě vyfotit? Pověsím to do kabiny,“ smáli se Málovi spoluhráči, kteří ho na festivalu potkali v upnutém triatlonovém dresu. Karlovarský závod vzbudil svým videem pozornost už loni, kdy zaujal nejen triatlonové fanoušky vtipným remakem filmu Vrchní, prchni, ve kterém si hlavní roli prchajícího Dalibora Vrány zahrál pilot Red Bull Air Race Petr Kopfstein. Ten se pak závodu sám zúčastnil. Letos se tak budou moci triatlonisté potkat na startu s Františkem Málou. Pořadatelé ale zároveň jednají s dalšími sportovci a celebritami o tom, že by se zúčastnili závodu pro veřejnost (750 metrů plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu). „Jsme v kontaktu například s maratonkyní Marcelou Joglovou, tenistkou Bárou Strýcovou, ale také s Českým olympijským výborem. Finálně ale zatím žádné jméno potvrdit nemohu,“ říká Malý.

TŘI DNY PLNÉ ZÁVODŮ

CITY TRIATHLON Karlovy Vary patří k nejprestižnějším sportovním událostem na českém území. Závodní program startuje už v pátek žákovskými závody, v sobotu se koná Geis Baby Duathlon pro nejmenší děti a především závod Age Groups, který je určen široké veřejnosti.

Rekreační sportovce při něm čeká 750 metrů plavání ve volnočasovém areálu Rolava, 20 km cyklistiky vedoucí nádherným lázeňským centrem s ikonickým výjezdem na Zámecký vrch a nakonec pětikilometrový rovinatý běh vedoucí kolem zrekonstruovaných Císařských lázní. Centrum závodu i cíl jsou na nádherném Divadelním náměstí. V neděli pak celý program vyvrcholí závodem Světového poháru na olympijských distancích, při kterém se představí nejlepší triatlonisté planety a také elitní čeští reprezentanti. Sledovat ho budete moci v přímém přenosu ČT Sport, ale také z tribuny přímo na Divadelním náměstí, před kterou bude připravena velká LED obrazovka. Více informací o závodu včetně kompletního harmonogramu najdete na webu www.citytriathlon.cz.