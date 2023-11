Čtyřiadvacetiletý smečař Spencer Olivier vyztužil ofenzivní sílu VK ČEZ Karlovarsko během letní přípravy, když se do Evropy přestěhoval z kalifornské univerzity v Long Beach. Bývalý basketbalista tak na západě Čech rozjel naplno svou první zahraniční misi. „Znatelný rozdíl mezi americkou a českou ligou je ten, že česká liga přináší jinou úroveň intenzity na palubovce, když energie je mnohem vyšší a pomáhá to i kvalitě volejbalu,“ přiblížil své poznatky o české extralize Olivier.

Spencer Olivier (č. 31), smečař VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

I přesto si náročnou premiérovou zahraniční štaci, která je pro něj velkou výzvou, americký sympaťák v lázeňském městě užívá. „Vždycky mám rád nové zkušenosti a zatím je to úžasné,“ neskrýval své nadšení z přesunu do města minerálních pramenů.

Olivier se sice pomalu zapracovává do sestavy Karlovarska, ale už v posledních kolech volejbalové extraligy napomohl svému týmu důležitými body k cenným výhrám, ať už to bylo proti Ostravě či týmu Beskyd. Teď bude navíc společně se svými spoluhráči usilovat o postup mezi nejlepší šestnáctku v Poháru CEV, ve kterém Karlovarsko čeká dvojutkání s finskou Valepou.

„Určitě se těším,“ narážel Olivier na svou další velkou premiéru, kterou si v karlovarském dresu odbude. „Do zápasu půjdeme stejně jako do jakéhokoliv utkání. Víme, co je v sázce a já věřím, že jsme dobře připraveni. A když naskočím na palubovku budu chtít podat, co nejlepší výkon,“ slibuje bez dvou centimetrů dvoumetrový volejbalista.

„Cíl je jasný vyhrát a postoupit,“ prozradil Olivier, s jakým cílem bude Karlovarsko do těžkého dvojutkání s finským mistrem vstupovat. Nejdříve však budou muset Varáci zvládnout bitvu na palubovce soupeře, která bude na programu ve středu 22. listopadu od 18.30 hodin na palubovce Valepy.

Spencer Olivier, smečař VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš BedlíkO týden později, tedy ve středu 29. listopadu, pak čeká Západočechy domácí odveta v hale míčových sportů, která bude zahájena v 18.00 hodin. Karlovarsko tradičně bude v domácím prostředí spoléhat na mohutnou podporu svých fanoušků.

„Fanoušci jsou úžasní, přivítali mě s otevřenou náručí,“ připomněl americký volejbalista ve službách Varů. „Je příjemné vědět, že tým má podporu fanoušků bez ohledu na to, jestli hraje domácí nebo venkovní zápasy. Těším se na další domácí zápas, až budu zase cítit energii, kterou fanoušci pokaždé v hale vytvoří,“ doplnil s úsměvem Olivier.