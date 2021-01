Na osmatřicetikilometrovou trať vyrazily jako první ženy a Kateřina Smutná skončila v barvách eD system Bauer Teamu jako nejlepší z Češek na 5. místě, stejně jako před týdnem na La Diagonele.

Po úvodních devíti kilometrech se kroužilo na tratích Světového poháru, když všechny změny si vyžádalo vydatné sněžení a riziko lavin podél původně plánované trasy.

Profil letošního závodu Toblach-Cortina se tak výrazně změnil a ztížil, navíc se nekončilo jako tradičně v Cortině. „Na těch tratích Světového poháru mi to moc nechutnalo. Jsou tam prudké výjezdy, měla jsem občas krizi, bolely mě nohy. Pak se to ale zase vždycky naštěstí rozjelo,“ prozradila své pocity na pozměněné trati Kateřina Smutná.

Hlavní útok v ženském poli přišel na desátém kilometru při nájezdu do dvou zmiňovaných okruhů Nordic Areny. Z úvodní skupiny se odpoutala Lina Korsgrenová a původní několikačlenná skupina se při jejím stíhání dál rozpadala.

Smutná objela oba okruhy ve skupince čítající nejdřív šest a poté pět závodnic, stejně jako v úvodní La Diagonele tak bojovala o 5. místo. „V posledním kopci, asi čtyři kilometry před cílem, jsem se snažila jít dopředu, že to roztrhám. Nemělo to ale úplně smysl, z kopce se to zase všechno sjelo. Pak už jsem se soustředila na poslední výjezd na stadion,“ přiblížila svou taktiku pro cílovou rovinku Smutná.

Nakonec se nejrychlejší české závodnici podařilo vybojovat páté místo, a zopakovala tak výsledek z úvodního závodu sezony. „Musím říct, že jsem si na to páté místo věřila a jsem s ním spokojená. Byla jsem asi na tom lépe než minulý týden, ale ještě to není úplně ono,“ upozorňovala ženská jednička eD system Bauer Teamu.

Svůj únik dotáhla do vítězného konce Lina Korsgrenová, druhá byla Ida Dahlová a třetí Emilie Fletenová. Druhá žena eD system Bauer Teamu, Anna Sixtová, dokončila závod na 29. místě.

Muži odstartovali netradičně až po dojezdu žen a o vítězi se rozhodovalo v závěrečném sprintu vedoucí skupinky. Ten ovládl Ermil Vokujev, nejlepším z mužů eD system Bauer Teamu byl na 56. místě Bob Impola. Adam Matouš dojel 68., Miroslav Rypl obsadil 70. příčku.