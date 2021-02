Oba týmy usilovaly o prodloužení svých vítězných sérií, nakonec ta v podání Varů skončila a zastavila se po porážce 1:3 na devíti výhrách v řadě za sebou. Naopak úspěšnou domácí jízdu prodloužily České Budějovice, které uspěly i v desátém duelu na své palubovce a v tabulce se přiblížily první příčce na rozdíl tří bodů, a to mají ještě k dobru jedno utkání.

„V prvním setu jsme hráli dobře zhruba do poloviny, pak byli domácí lepší,“ vracel se k první sadě, ve které Karlovarsko šlo poprvé do vedení za stavu 7:6, Jiří Novák. Ale to týmu z lázeňského města dlouho nevydrželo, naopak Jihostroj vsadil na servis a z toho vytěžil první bod za výhru 25:19.

„Ve druhém jsme byli zase o trochu lepší my,“ narážel karlovarský trenér na vyrovnání na 1:1 na sety. Vary vyhrály druhou sadu v poměru 25:20.

Jenže třetí set se Varům vůbec nepovedl, když Jihočeši si vytvořili brzo několikabodový náskok a ten pak zdárně dotáhli do vítězného konce, 25:20. Kdopak čekal zmrtvýchvstání Varů ve čtvrtém setu, byl zklamán, na palubovce řádili hráči Jihostroje a po zásluze dokráčeli k výhře 25:14.

„Ve třetím setu jsme hned na začátku prohrávali 1:8 a pak už to bylo hrozně těžké. Čtvrtý set byl ještě ovlivněný začátkem třetího a my jsme v něm odešli,“ smutně poznamenal k třetí extraligové prohře v základní části Novák.

„Věděli jsme, že domácí budou tlačit do servisu, ale že nás rozbijí plachtou do libera, to jsem nečekal. Domácí odehráli kvalitní zápas, naopak my jsme kvalitu nepředvedli,“ dodal k hodnocení bitvy na jihu Čech varský trenér.

Na smutek z prohry však není žádný čas, již tuto sobotu bude Karlovarsko usilovat pro změnu o udržení domácí neporazitelnosti, když bude hostit od 18 hodin v hale míčových sportů celek Kladna.

VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:19, 20:25, 25:20, 25:14). Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Bez diváků.

VK Jihostroj České Budějovice: Schouten, Stoilovič, Ondrovič, de Amo, Michálek, Mach, libero Kryštof (stř. Rejlek, Todua, Zmrhal).

VK ČEZ Karlovarsko: Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, Patočka, libero Pfeffer (stř. Baláž, Ticháček, Kočka).