Karlovy Vary – Vítězná tečka. Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko v rámci 14. kola UNIQA extraligy mužů udělali vítěznou tečku za rokem 2018.

Před zaplněnou halou míčových sportů obstáli i ve druhém vzájemném souboji s brněnským VK, když tentokrát zvítězili 3:1 na sety, a v tabulce se navrátili zpět na druhou příčku.

I tentokrát to však bylo vítězství vydřené. Brněnští hráči totiž úřadujícího mistra opět řádně potrápili, o čemž svědčí i výhra v prvním setu 25:23. „Byla to vydřená a důležitá výhra,“ oddychl si v hlase po vítězném loučení s rokem 2018 trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák.

Druhý set již byl plně v režii obhájce extraligového titulu, který dosáhl na výhru 25:18, čímž vyrovnal na 1:1 na sety. To třetí set přinesl velmi vypjatou koncovku, když Brno nevyužilo v jeho závěru dva setboly, za což ho Karlovarsko vytrestalo a dotáhlo třetí set do své výhry v poměru 28:26.

„Začátek utkání byl až příliš nervózní z naší strany, postupem času jsme se dostávali do tempa,“ vysvětloval Novák.

„Já si myslím, že za předvedený výkon jsme si zasloužili minimálně bod, ale bohužel jsme si vlastními chybami nedohráli koncovku třetího setu,“ narážel trenér VK Brno Ondřej Marek na klíčový moment duelu, který prakticky rozhodl o vítězi.

Třetí set totiž jasně vyzněl pro karlovarské barvy, když po výsledku 25:17 hráči zkompletovali svou výhru na konečných 3:1 na sety.

Pro Karlovarsko byla po třech prohrách v extralize za sebou velmi důležitou s ohledem na blížící se nabitý program, který svěřence trenéra Jiřího Nováka v roce 2019 čeká.

„Výhra to byla moc důležitá, zejména pak před měsícem lednem, kdy nás čeká spousta nelehkých zápasů,“ připomněl Novák náročný program v novém roce, ve kterém odehraje v extralize tři těžké zápasy, zamíří do Itálie k třetímu vystoupení CEV Champions League na palubovce Modeny a bude také usilovat o postup do semifinále Českého poháru.

„Jsem rád, že jsme to dotáhli do úspěšného konce, za přispění vynikajících diváků, kterým tímto děkuji,“ vzkazuje závěrem poděkování fanouškům Novák.