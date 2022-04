I na palubovce Odolky táhl Indra svůj tým důležitými body za vítězstvím, když zaznamenal osmnáct bodů. Karlovarsko jeho bodového počinu dokonale využilo a na konto si připsalo výhru 3:0 na sety, v sérii hrané na tři vítězná utkání šlo do vedení 2:0.

Tím si klub z lázeňského města vystřelil na palubovce soupeře finálový mečbol, který může proměnit již tuto neděli 17. dubna od 18.00 hodin v domácím prostředí, před svými fanoušky, tedy v hale míčových sportů.

Atmosféra bude elektrizující, tuší před bitvou na Odolce smečař Varů Vašina

„Byl to hrozně těžký zápas, mám ohromnou radost, jakou kvalitu jsme dnes předvedli, protože přesně tohle je na Vodolku potřeba,“ řekl spokojeně po druhé semifinálové výhře karlovarský kapitán a libero Daniel Pfeffer.

Vary vkročily do utkání úspěšně, když vyhrály první set 25:19, a posléze slavily výhru také ve druhém setu, tentokrát 25:18. Ve třetím pak soupeři odskočily na několikabodový rozdíl, ale ten dokázali domácí snížit na konečných 25:21. „Ono to vypadá 3:0, ale bylo hrozně upracované. My jsme takticky dodržovali, co jsme měli, a Vodolka prostě čekala na chvíli, kdy nám to nebude vycházet. Zakousli se do nás ve třetím setu, ale my jsme tu kvalitu udrželi po tři sety a vyhráli jsme, mám hroznou radost za kluky,“ dodal k utkání šéf varské kabiny.

AERO Odolena Voda – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). Rozhodčí: Kvarda, Dmejchal. Diváci: 868. Stav série: 0:2.

Odolena Voda: Svoboda, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Démar, libero Hadrava (stř. Chevalier, Chancy, Jachnicki, Ribom).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer.