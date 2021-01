Nenarušil ji ani lídr tabulky z Českých Budějovic, který marně bušil do karlovarské tvrze, a musel tak skousnout třetí prohru v základní části, když v hale míčových sportů padl 1:3 na sety. Navíc přišel o první místo v tabulce, na které se po osmé domácí výhře v řadě za sebou navrátili volejbalisté Varů.

„Dva setyz naší strany byly výborné, tam jsme dobře podávali,“ načal své bilancování po návratu na palubovku po zranění kapitán Karlovarska Lukáš Ticháček. Za jeho dohledu na střídačce Karlovarska jeho spoluhráči nenechali v první sadě na soupeři nit suchou, když po jednadvaceti minutách bylo vymalováno a Vary šly po výhře 25:15 do vedení 1:0 na sety.

Druhý set byl vyrovnaný do stavu 21:21, posléze uhráli varští hráči důležité body a ovládli i druhý set, který vyhráli v poměru 25:22, a šli do vedení 2:0 na sety. Ve třetí sadě se přestalo týmu z lázeňského města dařit a zlomit Jihostroj se nepodařilo ani Ticháčkovi, který se navrátil na pozici nahrávače po několika týdnech. Jihočeši se tak navrátili zpět do utkání a třetí set přetavili ve výhru 25:19, a rázem bylo sníženo na 1:2 na sety.

„Ve třetím setu jsme přestali podávat, podali jsme Budějovicím prst a oni si vzali celou ruku. Trošku se nakopli a trošku zdramatizovali zápas,“ smutně poznamenal ke třetímu setu, ve kterém se České Budějovice navrátily zpět do utkání, Ticháček.

O výhře Karlovarska nakonec rozhodla dramatická koncovka, kterou po vyrovnaném výsledku 23:23 zvládli lépe volejbalisté Varů, kteří dovedli set do výhry 25:23, a zkompletovali tak svou výhru 3:1 na sety. „Ve čtvrtém setu se to zase převrátilo na naši stranu podáním a nakonec jsme si to odútočili,“ chválil si cenný skalp soupeře a také návrat na první místo kapitán Karlovarska.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (25:15, 25:22, 19:25, 25:23). Rozhodčí: Rychlík Dušan, Marschner Roman. Bez diváků.

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Keemink, Vašina, Patočka, Indra, Wiese, libero Pfeffer (stř. Ticháček, Lux, Fišer).

VK Jihostroj České Budějovice: Stoilović, Mach, Schouten, Michálek, Ondrovič, De Amo, libero Kryštof (stř. Zmrhal, Todua).