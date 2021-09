VOLEJBAL: Skvěle! Odplata byla sladká. Superpohár pro Karlovarsko

Volejbalová bitva až do posledního míče. Historicky první utkání o Superpohár, ve kterém se proti sobě postavily úřadující mistr UNIQA extraligy VK ČEZ Karlovarsko a vítěz Českého poháru VK Dukla Liberec přinesl to nejlepší z českého volejbalu. Novou trofej získalo do svého držení Karlovarsko, které Liberec porazilo 3:1 na sety, čímž mu oplatilo porážku z finále Českého poháru.

VK ČEZ Karlovarsko přidalo po triumfu v UNIQA extralize do své sbírky i Superpohár, když Liberec porazilo 3:1 na sety. | Foto: Daniel Seifert

Samotné utkání načali lépe volejbalisté Liberce, když si během prvního setu vytvořili dvou až tříbodový náskok. Karlovarsko se sice rozjíždělo pomalu, ale i přesto se dokázalo vrátit zpět do hry, když profitoval zejména z plachty blokaře Vojty Patočky, když vyhrál první set 25:19. Druhý set vyzněl pro změnu ve prospěch Liberce, ale v tom třetím dominovali v liberecké hale volejbalisté Karlovarska, kteří dovolili Dukle uhrát pouze čtrnáct bodů a ujali se vedení 2:1 na sety. Ve čtvrtém setu si Vary vypracovaly bodový náskok, který však dokázal Liberec smazat, ale v závěru setu se přiklonila volejbalová štěstěna v dramatické koncovce na stranu týmu ze západu Čech, který tak po výhře 26:24 zkompletoval výhru na konečných 3:1. "My jsme rádi, že jsme si mohli zahrát. Bylo to takové individuální vítězství než týmové, jelikož o týmovém výkonu mám jiné představy. Rozhodlo to, že jsme se udrželi na servisu a dobře jsme bránili," řekl k historickému počinu svého týmu karlovarský trenér Jiří Novák. VK ČEZ Karlovarsko - VK Dukla Liberec 3:1 (25:19, 20:25, 25:14, 26:24).