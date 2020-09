Výsledek ale určitě neodpovídá dění na palubovce, a proto toto vítězství patří v podání Karlovarska do kategorie cenných. „Vítězství 3:0 se počítá, za to jsme rádi, ale výkon už nebyl podle našich představ,“ poukazoval po vítězném utkání kapitán Karlovarska Lukáš Ticháček.

Karlovarsko vstoupilo do utkání velmi dobře, během prvního setu si vytvořilo až desetibodový náskok. Hosté se však po druhém time-outu volejbalově probudili a dovedli první set do vyrovnané koncovky, kterou nakonec přetavilo v triumf Karlovarsko, jemuž zařídil výhru 27:25 nekompromisním útokem a skvělým podáním Lukáš Vašina.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Určitě jsme nepotvrdili výkon proti Příbrami z prvního zápasu, od samého začátku jsme špatně přihrávali, měli jsme to velmi těžké, Ústí velmi dobře takticky podávalo,“ upozorňoval Ticháček na sílu soupeře.

To druhý set byl již od začátku vyrovnaný, když se postupem času dostalo Ústí do mírného náskoku skvělou obranou a výbornou hrou bez chyb. Následně se však prezentoval skvělou hrou v útoku Marcel Luxa i druhý set dospěl do vyrovnané koncovky, kterou opět urvalo ve svůj prospěch Karlovarsko, jež i podruhé vyhrálo v poměru 27:25.

Třetí set se již plně odehrál v režii volejbalistů Karlovarska, kteří si po celý jeho průběh udržovali několikabodový náskok a po výhře 25:18 dovedli duel do vítězného konce 3:0 na sety. „Naše podání vůbec nefungovalo, takže jsme to museli umlátit v útoku, kde jsme udrželi nějaké to procento, a to nás drží nad vodou,“ dodal k utkání Ticháček.

VK ČEZ Karlovarsko – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:0 (27:25, 27:25, 25:18). Rozhodčí: Fink Tomáš, Kořenek Jaromír. Diváci: 412.

VK ČEZ Karlovarsko: Vašina, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Indra, libero Pfeffer (stř. Gustavsson, Kočka).

Ústí nad Labem: Bartůňek, Bornemann, Tibitanzl, Kobolka, Parraguirre, Beer, libero Kořínek (stř. Koloušek, Kasan, Lank).