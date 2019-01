Karlovy Vary, Brno – Volejbalový svátek. Po tři dny si užívají v Brně fanoušci volejbalu kvalitní podívanou. A není divu. K vidění tam totiž je od soboty první domácí volejbalový vrchol v podobě národního poháru, na který se nominovalo osm nejlepších extraligových mužstev.

„Konečně jsme teď měli celý týden na přípravu, a tak do toho půjdeme v podstatě z plného tréninku,“ pochvaloval si před odjezdem do Brna trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák. Právě jeho tým má letos řádně nabitý



program. Druhý celek extraligové tabulky odehrál už šest duelů na mezinárodní scéně a v pohárové Evropě pokračuje krátce po „final eight“ v Brně. Národní pohár otevřelo právě Karlovarsko, které narazilo v sobotním čtvrtfinále na Benátky nad Jizerou, tedy osmý tým extraligy.



„Musíme si dát veliký pozor, protože Benátky mají v současné době formu,“ varoval před zápasem kouč Novák. Nakonec se jeho obavy nepotvrdily, když Karlovaráci potvrdili roli favorita a Benátky pokořili 3:0 na sety.



Tím se dostali do semifinále, ve kterém se střetli od 19.00 hodin v souboji o finále s Libercem (pozn. utkání skončilo po uzávěrce), který slavil výhru nad Ostravou 3:1 na sety.



Do semifinále pak postoupilo domácí Brno, které pokořilo Odolenu Vodu 3:1, a v něm bude bojovat o postup do finále s Kladnem, které vyřadilo po výhře 3:0 ze hry českobudějovický Jihostroj. Karlovarsko v semifinálovém boji pokořilo Liberec 3:1 a ve finále se střetne s Kladnem, které slavilo výhru nad Brnem 3:0.

Finále národního poháru se odehraje dnes před televizními kamerami ČT sport od 20.30 hodin.

Čtvrtfinále, Český pohár:

VK ČEZ Karlovarsko – VK Benátky n. J. 3:0 (25:17, 25:14, 25:21).

VK Dukla Liberec – VK Ostrava s.r.o. 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:18).

Volejbal Brno – AERO Odolena Voda 3:1 (25:20, 19:25, 25:19, 25:21).

Kladno volejbal cz – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:19, 25:19, 25:18).

Semifinále, Český pohár:

VK ČEZ Karlovarsko - VK Dukla Liberec 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:21).

Volejbal Brno - Kladno volejbal cz 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).