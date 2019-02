V tabulce extraligy nalezneme úřadující mistry až na čtvrtém místě. V klubu asi nepanuje ideální pohoda.

Žádná skepse nás nepřepadá. Nálada je dobrá. Poslední dva zápasy se nám podařilo vyhrát, i když se slabšími soupeři.

Horší je to v Lize mistrů. Není účast v ní nad síly klubu?

Vyhráli jsme extraligu a nic jiného nám ani nezbývalo. Nemohli jsme říct: ne. Dostali jsme ale extrémně silné soupeře. Samozřejmě jsou výrazně lepší než my. Hraje se hodinu a zápasy končí 0:3. Ale snažíme se.



Projevily se výsledky z Ligy mistrů na vaší psychice?

Chtěl bych říct, že ne, ale nemůžu. Naše extraligová série výher skončila po prvním utkání v Lize mistrů. Trošku jsme si tehdy mysleli, že můžeme Poláky potrápit. A oni nám jasně ukázali, že ne. Zlomilo nás to a od té doby podáváme horší výkony. Je ovšem lepší schytávat facky teď než v play-off.



Kam řadíte úspěch v Českém poháru?

Přistupujeme k němu jako k jednomu z vrcholů sezony. Cíl je jasný, dostat se minimálně do finále.



V semifinále na vás čeká Kladno. Jak ho vnímáte?

Jde o defenzivně laděné mužstvo. Mají vysoké hráče, které vhodně doplnil ruský univerzál Sergej Baranov. Tím zacelili poslední slabé místo. Těším se na ně. Nezáleží na tom, s kým hrajeme, budeme usilovat o postup. Nic jiného nebereme.



Za hvězdu soupeře jsme označili Adama Zajíčka. Jak moc je důležitý pro hru Kladna?

Adam je stálicí základní sestavy. Velmi rychlý blokař, výborný útočník. Nahrávač Kladna se o něj může opřít. Blokaři ale jen výjimečně rozhodují zápasy, to spíš náleží univerzálům a smečařům. Musíme bránit hlavně na Sergeje Baranova a Tomáše Hyského. Pokud je udržíme, naše šance se zvýší.



Koho favorizujete z druhého semifinále?

Těžší otázku nemáte? (směje se) Dukla měla dlouhou sérii výher, naposledy ale padla s Kladnem. A Budějovice po skvělém vstupu do soutěže také ztrácely. Proto očekávám zápas na pět setů a postup Liberce. Druhý tiebreak v řadě neztratí.



Kutná Hora není volejbalovým městem. Co říkáte rozhodnutí hrát tam Final four?

Výborný nápad. V hale jsme už jednou trénovali. Vraceli jsme se z Ostravy a pak nastoupili v Benátkách. Je moc hezká a příjemná, zázemí voní novotou. Měli jsme možnost mluvit s pánem, který se ve městě stará o volejbal. Po sportu je tam hlad. Sliboval vysokou návštěvu 1200 diváků. A to by bylo vážně skvělé.

Očima soupeře – Adam Zajíček:

„Fíla je veledůležitým článkem sestavy Karlovarska. Pokud bude mít svůj den, budeme to mít o padesát procent těžší. Je zkušený, prošel kvalitními soutěžemi, nic ho nerozhází.“