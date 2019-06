„Asi budu kupit samá klišé, ale vážně je to pro mě o cti a národní hrdosti, splněný sen,“ rozplýval se Pfeffer v brněnské hale po výhře nad Finskem.

Daniel Pfeffer je na svém postu reprezentační jedničkou a v týmu patří mezi služebně nejstarší hráče. Náročný program bere už jako běžnou rutinu. „Volna jsem měl opravdu málo, univerzální recept na zvládnutí toho všeho asi neexistuje,“ uvažoval devětadvacetiletý volejbalista. „Snažím se jít od tréninku k tréninku a odvádět každý den maximum. Důležitá je kvalitní regenerace.“ V rámci základní fáze Zlaté Evropské ligy čeká každý tým šest zápasů během tří týdnů. Vojtěch Patočka naskočil na hřiště na závěr neúspěšného utkání v Bělorusku, poté se podílel na senzačním obratu v domácím duelu s Ukrajinou a do třetice už dostal důvěru coby člen základní sestavy. V utkání s Finskem pomohl reprezentačnímu výběru k prvnímu tříbodovému vítězství. „Pro mě je velká čest hrát v českém dresu, moc si to užívám,“ svěřil se. „Pokud nebudeme dělat moc chyb a budeme hrát naši hru, můžeme v Evropské lize bojovat o nejvyšší příčky.“ Čeští volejbalisté jsou se dvěma výhrami a jednou porážkou na druhé pozici ve čtyřčlenné skupině, z níž postoupí do „final four“ vítězný tým.

V sobotním utkání s Běloruskem potřebují v Jindřichově Hradci zdolat výběr Běloruska, aby si uchovali naději na play-off. „Je tu spousta kvalitních a zavedených hráčů, které doplnili hladoví nováčci, a když se do tohoto mixu přidá zdravá agrese a zarputilost, tak se může stát cokoliv,“ věří libero. Daniel Pfeffer i Vojtěch Patočka, kteří nastupují v základní sestavě národního mužstva, se po letním reprezentačním období zase zapojí do kádru Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko.