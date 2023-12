Po dvou prohrách v extralize mužů se navrátili volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko na vítěznou vlnu. Na palubovce Ústí nad Labem Západočeši dosáhli na hladkou výhru 3:0 na sety, čímž se vítězně naladili na náročnou úterní odvetu CEV Cupu, ve které budou hostit v hale míčových sportů ve druhé osmifinálové bitvě Arkas Izmir.

VK ČEZ Karlovarsko uspělo v Ústí nad Labem, teď čeká Karlovy Vary vystoupení na mezinárodní scéně. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Před zápasem jsme si řekli, že chceme hodně tlačit do servisu. Jak na skákaným, tak hlavně i na plachtěným, protože když Ústí pustíme do hry, tak se proti nim hraje špatně,“ přiblížil taktiku, se kterou Karlovarsko do duelu vstupovalo kapitán Daniel Pfeffer.

A vyplatilo se. První set totiž výběr z lázeňského města projel jako nůž máslem, když domácím povolil složit pouze třináct míčů, čímž vyhrál úvodní sadu 25:13. To druhá sada byla v úvodu vyrovnaná, když si Ústí vypracovalo dvoubodový náskok 6:4. Poté, ale opět začali úřadovat na palubovce hosté z Karlových Varů. Karlovarsko si záhy vytvořilo několika bodový náskok a do koncovky šlo za stavu 21:15.

Západočeši však následně polevili a domácí se dokázali přiblížit na rozdíl jednoho bodu 21:22, ale nakonec hráči Varů dokázali set urvat, když tečku udělal za druhou sadou Jakub Ihnát, který upravil ukazatel skóre na 25:23. Ústecký výběr zažil ve třetí sadě pořádný šok, když postupně prohrával 1:10 a následně 5:13. Karlovarsko však poté trošku polevilo, čehož domácí dokázali využít, když se Varům přiblížili v koncovce na rozdíl čtyř bodů 17:21.

Karlovarsko, ale neponechalo nic náhodě a dotáhlo duel do výhry 25:20, když poslední balon složil univerzál Patrik Lamanec, který si připsal během duelu na účet sedmnáct bodů. „Samozřejmě byly tam pasáže, kdy jsme povolili a Ústí se toho chytlo, ale díky nahraným bodům jsme vždy sety dokázali dotáhnout do vítězného konce,“ přidával k k hodnocení duelu kapitán Karlovarska.

