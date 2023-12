Volejbalisté Karlovarska neuspěli v první bitvě osmifinále CEV Cupu na palubovce tureckého Arkas Izmir, kde prohráli 1:3 na sety. Aktuálně sedmý tým turecké ligy profitoval z úspěšných koncovek setu. Karlovarsko sice sahalo ve čtvrtém setu po vyrovnání, ale promarnilo dvoubodový náskok, zatímco Arkas dotáhl obrat do vítězného konce. Karlovarsko tak čeká náročná domácí odveta, která bude na programu v úterý 19. prosince v hale míčových sportů od 18.00 hodin.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: www.cev.eu

Karlovarsko sice vstoupilo do úvodní sady dobře, když si po úspěšném servisu Carmodyho vytvořilo vedení 2:0. To však Západočeši udrželi pouze do stavu 3:2 posléze Arkas utekl týmu z lázeňské metropole na rozdíl čtyř bodů 10:6. Turecký výběr tlačil jak na servisu, tak i v obraně, a když se Karlovarsku nedařilo složit důležité míče Arkas šel do závěru první sady s šestibodovým náskokem 20:14. Výběr karlovarského kouče Liama Sketchera se ale dokázal v koncovce setu domácím přiblížit na rozdíl dvou bodů 22:20. Hráči Izmiru ale zvládli vypjatou koncovku a první set přetavili ve vítězství 25:21.

I druhý set načali lépe Západočeši, kteří se ujali vedení 2:1, ale poté Arkas uhrál následně tříbodovou sérii, čímž šel do vedení 6:3. Karlovarští volejbalisté dokázali bodové manko docvaknout na 7:7, když uhráli tři body v řadě, jenže Izmir opět dokázal Varům odskočit po povedené sérii na rozdíl tří bodů 11:8 a posléze navýšil vedení na pět bodů 15:10. A bylo ještě hůře, když volejbalisté Arkasu odskočili hráčům Karlovarska v závěru setu na šest bodů 18:12. Stejně jako v prvním setu tak i v tom druhém Karlovarsko dokázalo snížit náskok na rozdíl dvou bodů 22:20, ale koncovka opět patřil tureckému výběru, který přetavil set ve vítězství 25:22.

I třetí sadu rozehráli lépe volejbalisté z lázní, když jim dařilo jak na síti, tak i servisu, z čehož vytěžily pětibodové vedení 10:5. Postupně Karlovarsko navýšilo vedení na sedm bodů 17:10. Domácí těžko hledali správný recept na hru Varů, kterou bodově podpořil univerzál Patrik Lamanec. Arkas sice v koncovce odvrátil dva setboly hostů, ale ten třetí již Vary proměnily, čímž zvítězily 25:19.

Čtvrtý set taktéž načali lépe volejbalisté z lázeňského města, ale Arkas sérii tří bodů přehoupl ukazatel skóre na svou stranu 5:3. Hráči Karlovarska postupně dokázali manko smazat a vyrovnali na 7:7. Západočeši si postupně vytvořili dvoubodový náskok, který domácí dokázali stáhnout a v polovině setu byl stav vyrovnaný 14:14. Karlovarsko si posléze udržovalo jednobodový náskok, který navýšilo v koncovce na dva body, ale domácí ho dokázali umazat a srovnali na 22:22 a posléze šli do dvoubodového trháku 24:22, když domácí využili první mečbol, zakončili utkání na skóre 25:22.

