Civitanova - Hlavní fáze volejbalové Ligy mistrů má tento týden na programu první kolo odvetných zápasů. Šampion české extraligy nastoupí na hřišti favorita soutěže, týmu Cucine Lube Civitanova.

Volejbalisté Karlovarska se utkají s nejlepším týmem Ligy mistrů. | Foto: Archiv

„Italská liga je jedna z nejlepších na světě, herní kvalitou, fanoušky i zázemím, těším se na všechno, co se zápasu týká,“ hlásil z dějiště utkání kapitán VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.



Italský tým prochází Ligou mistrů suverénně, všechny tři dosavadní zápasy vyhrál 3:0 a jako jediný celek v soutěži zatím neztratil ani set. Stejným výsledkem zvítězil i v nedělním duelu italské ligy s Monzou. „Za úspěch budeme brát jakýkoli náš dobrý výkon, jestli to bude stačit na nějakou koncovku nebo na výhru v setu, od toho bych se zkusil odprostit, hlavně chci, abychom podali kvalitní a bojovný výkon,“ burcuje Hudeček.



Volejbalistům Karlovarska se v posledním období také daří, nejprve stvrdili postup do semifinále Českého poháru a v lize pak vyhráli hladce v Benátkách nad Jizerou. „Na Ligu mistrů jsme nic moc neměnili, jedeme zaběhnutou rutinu,“ dodal Hudeček k přípravě na zápas v Civitanově. „Jsme posíleni dvěma výhrami, tak doufejme, že jsme tím získali větší týmovou pohodu.



Utkání Civitanovy s Karlovarskem začíná ve čtvrtek ve 20.30 hodin, druhý duel skupiny B svedou polský Kedzierzyn-Kožle a italská Modena.

Tomáš Klement