Do tabulky nejvyšší české soutěže si připsali nesmírně důležité tři body, upevnili si druhé místo a stáhli manko na vedoucí Liberec, se kterým před týdnem doma padli 1:3, na pouhé tři body. Liberecká Dukla má však oproti Karlovarsku odehraný o jeden zápas více (utkání 18. kola v Ústí - 3:1).

„V první řadě děkuji domácím, že nám vyšli vstříc a posunuli vzájemný extraligový zápas na neděli. První set byl jako na houpačce, domácím se vydařila koncovka. Pak jsme se rapidně zlepšili, byli jsme agresivnější a chytřejší, a dotáhli jsme zápas do vítězného konce," uvedl pro web České volejbalové federace (ČVF) trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák.

„Jsme rozhodně moc rádi za tři body. V Ústí to nikdy nebývá lehké, ale ověřili jsme si, že když hrajeme s Ústím vyrovnaně, tak nás v koncovce dají. My musíme hrát tak, jako jsme hráli tři zbývající sety, které jsme vyhráli, a hlídat si to," poznamenal ještě kapitán karlovarského týmu Daniel Pfeffer.

SKV Ústí nad Labem - VK ČEZ Karlovarsko 1:3

Výsledky jednotlivých setů: 25:22, 11:25, 19:25, 14:25. Rozhodčí: Hladišová, Rychlík. Diváci: 487. Sestava SKV Ústí nad Labem: Lank, Baláž, Sobirov, Suda, Bere, Srb, Kořínek (libero). Střídali: Beer, Kopecký, Fišer. Sestava VK ČEZ Karlovarsko: Juhkami, Patočka, Sasak, Ihnát, Weir, Keemink, Pfeffer (libero). Střídali: Lamanec, Kasan, Wiese, Duspiva, Pastrňák.

UNIQA extraliga, ostatní výsledky 16. kola: VK Jihostroj České Budějovice - VK Lvi Praha 2:3 (-22, 16, -18, 17, -10), VK Euro Sitex Příbram - Fatra Zlín 3:0 (21, 19, 16), AERO Odolena Voda - Kladno volejbal cz 3:1 (25, -22, 20, 18), Volejbal Brno - VK Benátky nad Jizerou 3:1 (17, -21, 21, 19), Dukla Liberec - Black Volley Beskydy 3:1 (19, -18, 15, 22).

UNIQA extraliga.Zdroj: ČVF

