Již potřetí vymění sálovky za lakýrky volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko a VK Karlovarsko. Tentokrát se ponese Volejbalový ples nejen v duchu desetiletého výročí založení klubu, ale také charitativním, kdy volejbalisté obou klubů bodu opět pomáhat. A bude se na co těšit. Důvod? Karlovarsko totiž opět přichystalo tradičně pestrý program.

Volejbalisté opět budou pomáhat. Výtěžek z plesu výtěžek věnují na denní stacionář Mateřídouška. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

Denní centrum Mateřídouška

Je nestátní nezisková organizace, která poskytuje prostřednictvím denního stacionář, ale i sociálně terapeutické dílny, všestrannou podporu a pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Podporuje individuálním rozvoj a soběstačnost s důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Denní stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností a terapií, a to především osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na jejich věk, formu a stupeň postižení.

„Třetím ročníkem bude provázet oblíbený moderátor Jan Smetana. K vidění budou dvě taneční vystoupení skupin Happy Dance Karlovy Vary a Mirákl,“ prozradil za pořadatele Vít Mašek. Ale to není vše. Večerem, který bude na pořadu v sobotu 9. března od 19.00 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli, bude provázet hudební skupina MD Company. A chybět nebude ani velkolepá tombola. „Podařilo se nám sehnat velmi bohatou tombolu, ve které bude přes 550 hodnotných cen,“ prozradil Mašek.

Po velmi úspěšné dražbě dresů z minulých let se letos vedení obou klubů rozhodlo, že výtěžek věnují na denní stacionář Mateřídouška.

„Jsme moc rádi že můžeme zase pomoci někde, kde je to potřeba. Děkuji za to všem našim partnerům, kteří přispěli do tomboly krásnými hodnotnými cenami,“ děkoval za vstřícnost partnerů klubu prezident Karlovarska Jakub Novotný.

Mateřídouška by chtěla případné peníze použít na nákup nábytku, zahradní prvky a dopravu pro zlepšení života postižených dětí.

„Za klub VK Karlovy Vary jsme rádi, že opět proběhne volejbalový ples, na kterém se vyberou finanční prostředky na charitativní účely. V tombole je mnoho hodnotných cen, takže doufáme, že se vybere co nejvíce peněz,“ doplnil závěrem předseda VK Karlovy Vary Michal Mazůrek.