Karlovy Vary – Pět let působil v prestižní polské PlusLize, ale tuto sezonu dohraje v české nejvyšší soutěži.

Volejbalisty Karlovarska posílil polský hráč Lukasz ´Ludo´ Wiese (vpravo), kterého přivítal prezident klubu Jakub Novotný. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Zdeněk Málek

Pětadvacetiletý smečař Lukasz Wiese podepsal kontrakt s Volejbalovým klubem ČEZ Karlovarsko. „Jsem připraven Karlovarsku pomoct, tým má ambici obhájit titul, myslím, že je to reálné,“ tvrdí rodák z Bydhošti.

Vedení mistrovského klubu angažovalo kvalitního smečaře zejména s ohledem na náročný program, který tým čeká ve druhé polovině sezony. Kromě klíčových duelů v Českém poháru a blížícího se play-off extraligy odehraje Karlovarsko ještě tři zápasy v Lize mistrů.

„Ta nás stojí hodně sil, máme těžkou skupinu a úspěšní v ní příliš nejsme a to negativně ovlivňuje mužstvo směrem k výsledkům v české lize,“ konstatoval předseda VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný. „I když to rozhodně není všechno na bedrech smečařů, rozhodli jsme se angažovat právě smečaře. Měl by před vrcholem sezony zvednout konkurenci v týmu.“ Lukasz Wiese oblékne poprvé v seniorské kariéře dres s číslem 13. Na svou oblíbenou devítku si musel nechat zajít chuť, protože ta v Karlovarsku patří Ondřeji Hudečkovi. Kapitán mužstva bude zároveň jeho parťákem i konkurentem na postu smečaře.

„Máme v posledním období určitý blok a první věc je tomu týmu pomoct, ulehčit mu, když se na hřišti někomu nedaří,“ uvedl k přestupu Wieseho trenér Karlovarska Jiří Novák. „Je vidět, že má za sebou odehrané sezony v PlusLize, bude to ofenzivní posila, má výbornou plachtu, smečovaný servis zvládne také.“

Smlouvu s Karlovarskem podepsal Wiese do konce letošní sezony. S novými spoluhráči se seznámil během pondělního tréninku.

Lukasz WIESE

*24. března 1993 Bydhošť

Výška: 195 cm

Post: smečař

Kariéra: ONICO Varšava (2018), Posojilnica Aich/Dob (Rak., 2017–18), Radom (Pol., 2016–17), Bydhošť (Pol., 2012–16)

Úspěchy: vítěz středoevropské ligy MEVZA; mistr Rakouska; semifinalista polské PlusLigy; vítěz polské juniorské ligy.