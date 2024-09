Asistent trenéra Jakub Salon z Volejbalového klubu Karlovarsko věří, že klíčem k úspěchu v nadcházející sezóně bude týmový výkon a kvalitní nahrávka a servis. Po turbulentních změnách v kádru a příchodu nového hlavního kouče Stefana Masciy se tým připravuje na lepší výsledek než loňské čtvrtfinále extraligy. „Letos by mělo jít spíš o týmový výkon, než že to bude o jednotlivcích, ale až v ostrých zápasech se ukáže, jak tým zvládne reagovat na nepříznivý vývoj,“ prohlásil Salon.

Sestavení nového mužstva muselo být pro vás pořádnou výzvou. Co to obnášelo?

V první řadě jsou to desítky hodin sledování videa jednotlivých hráčů. Dále potom získávání veškerých informací, co se týče statistik nebo jejich charakteru. Voláme všem možným trenérům, kamarádům, bývalým spoluhráčům, takže je to časově hodně náročný proces.

Když porovnáte sportovní kvalitu či profesionální přístup, jak by současný tým Karlovarska obstál proti tomu loňskému?

Oproti loňsku jsou všichni hráči opravdu profesionálové. Loni se našly nějaké výjimky, u kterých to nebylo zrovna samozřejmé. Porovnání kvality kádrů se bude odvíjet právě od té profesionality. Všichni hráči vědí, co mají dělat a proč to dělají, a já myslím, že současný tým by měl být kvalitnější než ten loňský.

Jedním z mnoha zahraničních nováčků u mužstva je vlastně i hlavní trenér Stefano Mascia. Máte společnou volejbalovou filozofii, nebo v něčem musíte hledat kompromisy?

Asi jako u každého jiného vztahu máme samozřejmě odlišné názory. Ale kompromisy moc nehledáme, protože Stefano je hlavní trenér, a tak rozhoduje. Já se mu snažím říct svůj názor, a to, jestli se rozhodne podle mě nebo sebe, je jen na něm.

Je něco, čím vás Stefano ve své práci zvlášť zaujal?

Na práci trenéra je dobré to, že se člověk pořád učí novým věcem, takže když není úplně zabedněný, každý trenér mu může přinést nový impuls.

Kvality týmu Karlovarska, ale i nadšení hráčů se během přípravy jeví velmi pozitivně. Probíhá všechno podle plánu?

Několik přípravných zápasů nám potvrdilo, že tým bude kvalitní. Až v ostrých zápasech se ale ukáže, jak zvládne reagovat na nepříznivý vývoj. Zatím tým pracuje dobře a věřím tomu, že uhrajeme lepší výsledek než v loňské sezoně.

Na kterých postech či herních činnostech budete v sezoně stavět?

Letos by mělo jít spíš o týmový výkon, než že to bude o jednotlivcích. Ale myslím si, že máme jednoho z nejlepších nahrávačů v lize a můžeme se spolehnout na kvalitní servis. Věřím, že tyhle dva faktory nás dovedou k úspěchu.

V závěru přípravy odehrajete dva zápasy s extraligovými mužstvy na domácí Velké ceně porcelánu. Chcete se turnajem už naladit na vítěznou vlnu, anebo půjde stále ještě o ladění formy a souhry?

V této fázi je před námi stále zkoušení nějakých možností a rotací hráčů při zápasech. Náš tým je hodně vyrovnaný a každý bojuje o místo v sestavě. A pro nás je jedině dobře, že máme spoustu kvalitních hráčů, a tak je v sestavě můžeme protočit všechny.