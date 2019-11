Tentokrát potěšila své fanoušky v hale míčových sportů, kde až na úvod prvního a druhého setu přejela bez větších problémů v předehrávce 13. kola Ústí nad Labem 3:0 na sety, čímž prodloužila úspěšnou sérii vítězných setů již na úctyhodné skóre 15:0, za což se zaslouženě bez ztráty bodu či setu vyhřívá na prvním místě tabulky.

„Jsem moc rád za tři body, jelikož žádný zápas není jednoduchý,“ přiznal s úsměvem po utkání karlovarský kapitán Filip Rejlek, který si tak užívá naplno své nové role v týmu, když pod jeho vedením tým ještě neztratil ani bod a ani set. Ale tentokrát to nebyl takový výkon, jaký si volejbalisté ze západu Čech přáli. „Nebyli jsme tak disciplinovaní do obrany, jak bych si přál, takže toto budeme muset do zápasu s Kladnem rapidně zlepšit,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák na nespokojenost s obrannou hrou. Ale ani to však Karlovarsko nezastavilo v cestě za pátým vítězstvím v řadě za sebou.

„Bylo důležité, že jsme udrželi koncentraci v utkání, i když jsme v první půlce prvního i druhého setu nedodrželi trenérovy pokyny,“ dumal Rejlek a rázem přidal: „Následně jsme se srovnali a ve třetím setu to již fungovalo a trenér mohl vystřídat mladé hráče, kteří dovedli utkání do vítězného konce.“ Po dvou úvodních setech, ve kterých Karlovarsko vyhrálo nejdříve 25:15 a poté 25:22, už byl ten třetí jednoznačnou záležitostí karlovarského výběru, který vyhrál 25:17. „Tentokrát jsme nebyli pod takovým tlakem na přihrávce, proto nám tak dobře fungoval side out,“ připomněl závěrem Novák důležité okamžiky zápasu.

VK ČEZ Karlovarsko – SK VOLEJBAL Ústí na Labem 3:0 (25:15, 25:22, 25:17). Rozhodčí: Činátl, Kvarda. Diváci: 820.

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Vašina, Patočka, Rejlek, Wiese, Pfeffer (stř. Petrák, Džavoronok, Lux, Baláž).

Ústí nad Labem: Kramar, Parraguirre, Tibitanzl, Melcher, Januzovic, Beer, Kořínek (stř. Šulava, Kasan, Kobolka, Vodvárka).