Třetí prohru pak zaznamenali po volejbalové bitvě šampioni ze západu Čech i ve třetím vzájemném souboji, který se tentokrát nesl v duchu čtvrtfinále play-off extraligy, ve kterém Karlovarsko muselo skousnout porážku ve zkráceném setu v poměru 3:2.

Oproti předešlým duelům, v nichž uspěla Ostrava 3:0 a 3:1, to tentokrát byla největší bitva. Skončila až ve zkráceném tie-breaku za stavu 15:8. „Rozhodovaly detaily, které Ostrava v některých momentech vyřešila lépe,“ zklamaně hodnotil zápas kapitán a smečař Karlovarska Ondřej Hudeček.

Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězství a k tomu prvnímu hnali domácí tým jeho fanoušci. „Musím jim poděkovat, že skoro vyprodali halu. Hodně nám pomohli,“ ocenil ostravský kouč Jan Václavík bouřlivou podporu v hledišti.

Jeho svěřenci před osmi stovkami diváků předčili soupeře z Karlovarska na esa z podání 10:6 a na body z bloků 11:5. „Naše obrovská bojovnost se promítla i do obrany v poli, kde jsme spoustu balonů počapali. A pochválit musím i všechny útočníky, protože se velice dobře vypořádali s bloky Karlových Varů,“ pochvaloval si Václavík.

Čtvrtfinálová série, která se hraje na tři vítězná utkání, se stěhuje do Karlových Varů, když druhé utkání série se odehraje již v pátek 22. března od 18 hodin v hale míčových sportů. „Pro diváky to byl na úvod play -off výborný zápas na pět setů. My jsme strašně málo vytěžili z toho, kdy jsme Ostravu odtáhli od sítě. Málo jsme ubránili na síti, v tom byla Ostrava lepší. Měla i větší nasazení při obraně v poli,“ bilancoval duel trenér Karlovarska Jiří Novák.

Jeho tým tak před sebou má velmi důležité utkání, ve kterém musí zvítězit, jelikož třetí utkání se posléze odehraje v pondělí 25. března opět v Ostravě.

Čtvrtfinále, I. utkání:

VK Ostrava – Karlovarsko 3:2 (22:25, 25:16, 25:19, 20:25, 15:8). Čas: 116 minut. Rozhodčí: Gall, Kubinec.

VK Ostrava: Kotas 2, Podlesny 9, Janků 14, Sedláček 12, Dvořák 11, Menner 22, libero Sobczak – David 7, Vancl. Trenér: Václavík.

VK ČEZ Karlovarsko: Hudeček 7, Beer 7, Rejlek 20, Wiesse 16, Patočka 2, Van Haarlem 3, libero Pfeffer – Vašina 1, Džavoronok, Penrose 2, O´dea 4, Zmrhal 2. Trenér: Novák.