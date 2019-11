„Samozřejmě mám obrovskou radost, že mohu nastupovat v základní sestavě a být v takovém kádru, jaký je v Karlovarsku,“ culil se spokojeně Lukáš Vašina. Karlovarsko si užívá nový ročník UNIQA extraligy dosytosti, když po sedmém kole na jeho kontě svítí skvělá bilance, která čítá šest výher a pouze jednu prohru.

„Žádné vítězství se neomrzí, ale pro každé vítězství musíme poctivě trénovat a je za tím hodně dřiny,“ poukázal Vašina.

I dvacetiletý mladíček věří, že by Karlovarsko mohlo řádně zúročit nabrané zkušenosti z loňské sezony, kdy se představilo v Lize mistrů. Navíc i on by neměl chybět v duelu se Skopje v základní sestavě. „V minulé sezoně jsme hráli proti nejlepším družstvům naší planety a nejlepším hráčům a taková zkušenost je k nezaplacení. Myslím si, že nám to v zápasech v Evropském poháru pomůže,“ přemítal Vašina. Skopje je však hodně nečitelným týmem, Vary ale mají jediný cíl, tím je postup do další fáze Evropského poháru.

„Určitě budeme důvěřovat našim trenérům a taktice pro naše družstvo, kterou na soupeře připraví,“ vysvětloval dvacetiletý volejbalista. Spoléhat však budou hráči Karlovarska na podporu svých fanoušků. A není divu. Patří totiž k nejlepším nejen v extralize.

„Pozval bych fanoušky na zajímavého soupeře a samozřejmě na dobrý volejbal, který chceme předvádět v každém zápase pro naše fantastické fanoušky,“ láká fanoušky ve středeční podvečer do haly míčových sportů Vašina.