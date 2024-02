„Čeká nás jeden z těch nejdůležitějších zápasů,“ je si vědom Hudeček. „Všichni si uvědomuje důležitost utkání, víme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale já svému týmu věřím,“ říká nekompromisně. Liberec však půjde do bitvy, ve které bude v sázce třetí příčka, se čtyřmi výhrami v zádech, čehož jsou si ve Varech vědomi.

Bude to těžký zápas, říká před bitvou o třetí místo Bakiri

„Očekávám těžké utkání, ale samozřejmě naše výhoda je, že máme velice silnou lavičku a může se tam objevit kdokoliv z lavičky, kdo pak může být tím klíčovým hráčem u zrodu dobrého výsledku,“ narážel Hudeček na sílu a kvalitu karlovarské lavičky. Karlovarský trenér bude mít k dispozici všechny hráče včetně univerzála Patrika Lamance. „Která šestka nastoupí, to si nechám pro sebe,“ řekl tajemně Hudeček. A co by mohlo na soupeře ze severu Čech platit?

„To, co se zmiňuje pořád dokola, tedy jak se komu bude dařit na servisu, jelikož to je alfa omega v naší extralize, což znamená, kdo dokáže soupeře dostat dál od sítě a ubrání posléze nestandardní situace, to si myslím, že bude hrát velkou roli,“ prozradil karlovarský trenér, co by mohlo v Liberci hrát důležitou roli.

Dosal zničil Benátky. Byl jsem nervózní, ale byly to dobré nervy, řekl po utkání

Nejen on, by rád přihodil na konto třetí výhru v řadě. „Byl bych rád, kdyby série pokračovala dál, ale v sezoně bude ještě spousta velice důležitých utkání, takže když se to nepovede, tak bude ještě vše otevřené,“ poukazuje, že jeho tým čeká ještě další porce zápasů. „My k tomu, ale přistoupíte se vší zodpovědností, s co největším nasazením, odhodláním a uvidíme jestli se naplní rčení dotřetice všeho dobrého,“ doplnil závěrem Hudeček.

V sobotu 17. února pak čeká Karlovarsko domácí vystoupení, ve kterém vyzve od 18.00 hodin v hale míčových sportů Odolenu Vodu. Té mají Varáci co vracet, když v prvním vzájemném duelu prohráli na palubovce výběru z hlavního města 0:3 na sety.