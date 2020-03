„Jsem moc rád za vítězství, protože Ostrava hrála v domácím prostředí sebevědomě,“ pochvaloval si cenný skalp týmu, který právě v loňské sezoně vystavil Varům v play-off stopku, trenér Karlovarska Jiří Novák.

Již první set přinesl v Ostravě vyrovnanou bitvu, kterou nakonec přetavili v bod hráči Karlovarska, kteří zvítězili v poměru 27:25.

„Pochválil bych náš tým, jakým způsobem zvládl koncovku prvního setu. Když jsme sadu vyhráli, tak to mělo vliv na další průběh zápasu. Byli jsme v ní koncentrovaní i za značně nepříznivého stavu,“ narážel kapitán Varů Filip Rejlek na vypjatou koncovku úvodního setu, ve které jeho tým odvracel tříbodovou ztrátu. I druhý set přinesl kvalitní volejbalovou dramatickou zábavu, kterou přetavilo v poměru 26:24 Karlovarsko opět ve svůj prospěch.

„Byli jsme více než vyrovnaným soupeřem. Místy jsme byli i lepším týmem, ale v koncovkách nám vždy chyběly dva až tři body, abychom to uhráli,“ připojil své hodnocení ostravský trenér Jan Václavík, kterého potěšili jeho svěřenci ve třetím setu, jejž vyhráli v poměru 25:23, čímž snížili na 1:2 na sety. I čtvrtý set přinesl vyrovnanou bitvu, kterou opět zvládlo vítězně Karlovarsko, jež vyhrálo 26:24, celkově pak 3:1 na sety. „Ze čtyř naprosto vyrovnaných koncovek soupeř vyhrál tři. Je to škoda, protože jsme na nějaké body z tohoto zápasu měli, ale v těch koncovkách jsme nebyli tak důrazní a sebevědomí, jak bychom měli být,“ hodnotil duel bývalý hráč Karlových Varů a kapitán Ostravy David Janků. Velká spokojenost pak zavládla v kabině týmu ze západu Čech. „Uhráli jsme první místo po základní části a to bylo naším cílem,“ pochvaloval si tahoun Karlovarska Rejlek. „Jsme první po základní části a to je velmi dobrá pozice do vyřazovacích bojů,“ doplnil s úsměvem svého kapitána trenér Novák.

VK Ostrava – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:27, 24:26, 25:23, 24:26). Rozhodčí: Kovář, Možnár. Diváci: 400.

Ostrava: Janků, Marcyniak, Dvořák, Ihnát, Sedláček, Podlesny, libero Sobczak (stř. Vancl).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Rejlek, Wiese, Wilson, Ticháček, libero Pfeffer (stř. Džavonorok, Baláž).