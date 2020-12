„Kluci byli koncentrovaní samozřejmě asi někde vzadu, i když si to nepřipouštěli, tak už mohly být cítit ty dva zápasy, které samozřejmě nějakým způsobem byly náročné fyzicky, ale určitě i psychicky, protože kluci strašně chtěli, takže určitě se nadmíru připravovali i mentálně,“ vracel se k závěrečnému vystoupení svého týmu s ruským týmem trenér Karlovarska Jiří Novák.

Do posledního duelu skupiny E vstoupilo Karlovarsko opět odvážně a odhodlaně. „Start do utkání nebyl úplně špatný, bohužel jako v předcházejících zápasech jsme se dostali trošku pod tlak dobře servírujícího soupeře a v podstatě jsme malinko neměli možná zbraně, jak se dotáhnout,“ načal Novák své bilancování zápasu s Novosibirskem.

Co se však volejbalistům Karlových Varů nepovedlo v prvním setu, povedlo se v tom druhém, když sice nedokázali zužitkovat čtyři setboly, ale ten pátý už byl v jejich podání úspěšný.

„Ve druhém setu jsme dobře začali, a v podstatě i když jsme mohli ten set dohrát dřív, tak bylo i dobře, že jsme prošli těžkou situací a zvládli jsme ho,“ chválil si těžký moment během zápasu karlovarský trenér. Ve zbylých dvou setech však již hráči Novosibirsku prodali svou kvalitu, když vsadili na úspěšný servis, a zápas dovedli do vítězného konce.

„Třetí a čtvrtý set to bylo jako přes kopírák, v podstatě jsme hůře začali a byli jsme pořád minus čtyři, minus pět a nedotáhli jsme to,“ krčil rameny Novák. „Tentokrát nám oproti předcházejícím zápasům trošku nehrála obrana v poli a samozřejmě nedokázali jsme zastavit srbského univerzála v dresu Novosibirsku, který nás zlobil, ale říkám, čtvrtý set, tam byla koncovačka, ale trošku nám chybělo,“ vysvětloval Novák.

Karlovarsko tak v Itálii vyšlo bodově naprázdno, i přesto se prezentovalo bojovným výkonem, když v každém utkání dosáhlo na vítězný set, a to několikrát pošilhávalo po senzaci.

„Samozřejmě na jednu stranu jsme chtěli vyhrát nějaký bod, nějaký zápas, nepovedlo se to. To vystoupení bylo mnohem sympatičtější než před dvěma lety,“ hledal pozitiva na prvním turnaji Novák.

„Musíme se trošku naučit hrát proti těmto TOP týmům. Jestli na něco stačíme, či nestačíme, je jiná věc, ale ještě trošičku víc tomu věřit v hlavě, a jak se říká, jít přes mrtvoly. Když nám soupeř nabídne nějakou šanci, tak okamžitě po ní skočit a nedívat se doleva doprava, proti komu hrajeme,“ nabádá Novák.

Celkově pak byl karlovarský kormidelník s výkony týmu vcelku spokojený, i přesto, že obsadil bez bodového zisku poslední, čtvrtou příčku. „Nedá se říct, že by to byl nějaký propadák, myslím si, že většina kluků odevzdala to maximum, které v nich v současnou chvíli bylo, a budeme se snažit si to rozebrat a poučit se do turnaje číslo dva,“ dodává závěrem Novák.