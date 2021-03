„Pro nás to byl vynikající začátek série,“ pochvaloval si Wilson úspěšný vstup do semifinálové série, která se hraje na tři vítězná utkání. První semifinále, které odehrálo Karlovarsko v domácím prostředí, kanadský blokař Varů Marc Wilson prožíval. Tým z lázeňského města vsadil na servis, a vyplatilo se, když během zápasu zatížil konto soupeře z hlavního města čtrnácti esy.

„Pokud budeme takto hrát i nadále, budeme velkou hrozbou pro zbývající týmy v play-off, ale nejdříve se musíme soustředit na další zápasy před námi,“ naráží na náročné semifinále, které je teprve na svém začátku.

Podání tak bylo alfou a omegou zápasu, kdy Varům to tam padalo jako hrušky ze stromů. „Celé utkání jsme vytvářeli tlak na podání, což bylo klíčové nejen pro první set, ale prakticky pro celé utkání,“ připomíná Wilson vypjatou koncovku první sady, kterou nakonec Karlovarsko dokázalo dovést do vítězného konce, a tím určilo ráz zápasu.

„Byl jsem hrdý na své spoluhráče, protože byli sebevědomí i po nějaké té chybě a udržovali tlak na servisu až do posledního bodu,“ chválil týmového ducha Karlovarska kanadský volejbalista. Teď před sebou mají náročný duel na palubovce Lvů.

„Když jsme hráli naposledy v Praze, tak jsme dokázali uspět v pátém setu a zasloužili se o zázračnou výhru. Dokázali jsme si, že i v nejtěžších situacích můžeme dosáhnout vítězství,“ vracel se k senzačnímu obratu ve zkrácené hře, když Vary nakonec duel vyhrály 3:2 na sety.

I na palubovce Prahy budou Varáci spoléhat na týmový výkon. „Je to hlavní část naší skládačky. Týmový duch je indikátorem sebevědomí a sebevědomí hráči hrají lépe, navíc je to play-off, takže musíme předvést to nejlepší, co umíme,“ je si vědom síly svého týmu Wilson.

I ve druhé bitvě budou spoléhat hráči z města minerálních pramenů především na servis. „Od servisu se vše odvíjí, takže budeme chtít navázat na první zápas, kdy jsme soupeře přinutili k chybám, navíc se budeme muset také rychle přizpůsobit nové hale,“ dodává závěrem Wilson.