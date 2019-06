Návrat č. 1: Ostrovský triatlon se stejně jako celý český pohár po letech znovu spojil se sérií XTERRA, která pořádá nejprestižnější a největší závody v terénním triatlonu na světě.

Návrat č. 2: Plavecká část se vrátila na Velký Rybník, který si triatlonisté oblíbili. Čekala tu na ně 500m trať. Poté se vydali na dvacetikilometrovou cyklistiku a pětikilometrový běh, který se uskutečnil v zámeckém parku v Ostrově a jehož součástí byl i populární brod.

Návrat č. 3: Ten viděl závod mužů v podobě startu Ondřeje Petra. „Jsem rád, že jsem si tu zase mohl zazávodit, protože na Velkém Rybníku jsem před lety absolvoval svou vůbec první XTERRU,“ vyprávěl v cíli pozdější vítěz.

Na první místo se Ondřej Petr dostal už během plavecké části, kdy z vody vybíhal po boku Lucie Zelenkové. Na kole pak dlouho jel ve vedení, až tři kilometry před druhým depem ho dostihla trojice Václav Holub, Pavel Jindra a Tomáš Jiránek. Cyklistická trasa byla celá v zápřahu, zahrnovala hodně rovinek a jelo se proti větru, což mi moc nepomohlo,“ uvedl Ondřej Petr. V prvním kole běžecké části se osamostatnil na čele s Václavem Holubem. „Snažil jsem se trochu šetřit síly do druhého kola, na jehož začátku jsem nastoupil a vedení si udržel až do cíle,“ popsal Ondřej Petr, který zvítězil v čase 1:09:09. Druhé místo obsadil se ztrátou 25 vteřin Václav Holub. Třetí byl Pavel Jindra.

Návrat č. 4: Také závod žen viděl jeden velký návrat – Lucie Zelenková, která už dlouhé roky žije v Jihoafrické republice, se v Ostrově vrátila na české tratě. Z vody dokonce vybíhala před všemi muži na první pozici. Už v úvodu cyklistické části ji ale předjela pozdější vítězka.

„Byla tam taková kořenitá pasáž, na které se mi podařilo ujet,“ vysvětlila Jana Brantlová. „Ani nevím, jak se to pak vyvíjelo za mnou, ale když jsem si přivezla náskok do běhu, už jsem věřila, že se mi to podaří udržet,“ popsala závod.

Jana Brantlová zvítězila v čase 1:32:15. Druhá proběhla cílovou branou Jana Dubcová, která ztratila minutu a čtvrt. Trofej za třetí místo si do Jihoafrické republiky odveze Lucie Zelenková.

Účastníkům závodu zpestřilo den také několik zajímavostí. Jednou z nich byl vložený závod příslušníků Vězeňské služby ČR, kteří měli v Ostrově své mistrovství.

A nejen to: na stavbě trati se podílelo 18 odsouzených z nedaleké ostrovské věznice, kterou závodníci míjeli během cyklistické části. Vězni se na technickém zajištění závodu podíleli dobrovolně a pracovali pod dohledem pracovníků věznice v rámci resocializace.

„Spolupráce s nimi proběhla k absolutní spokojenosti! Na odsouzených bylo vidět, že si té příležitosti nesmírně váží. Mohu říct, že takhle skvělé pracovníky jsme nikdy neměli,“ chválil si ředitel závodu Vladimír Malý.

Český pohár v terénním triatlonu bude pokračovat hned příští víkend v Plzni. Další závod pod hlavičkou CITY TRIATHLON se uskuteční 13. července v Sokolově.

Výsledky

Muži: 1. Ondřej Petr 1:19:09, 2. Václav Holub 1:19:34, 3. Pavel Jindra 1:19:44.

Ženy: 1. Jana Brantlová 1:32:15, 2. Jana Dubcová 1:33:27, 3. Lucie Zelenková 1:37:49. (ae)