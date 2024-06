Osmnáct dní v Himalájích strávil s expedicí kamarádů člen správní rady Destinační agentury Krušnohoří Jakub Novotný. Ačkoliv se jedná o bývalého vrcholového sportovce, takto náročný trek absolvoval poprvé a podle jeho slov rozhodně nešlo o běžnou procházku v horách.

Jakub Novotný, předseda krajské Sportovní komise, se rozpovídal o cestě do Himalájí. | Foto: Archiv Jakuba Novotného

„Naším cílem bylo zdolat horu CHo La vysokou 5420 metrů nad mořem a dojít do základního kempu pod Mount Everestem, který je ve výšce 5364 metrů nad mořem. Vše jsme sice zvládli, ale musím přiznat, že mě náročnost cesty i podmínky pro turisty překvapily a jednalo se o velmi náročné vystoupení z takzvané osobní komfortní zóny,“ popisuje Jakub Novotný.

Vybavení horských chat i vesnic je podle jeho dalších slov velmi chudé a návštěvník si musí zvyknout na velkou míru nepohodlí. Vzdálenosti mezi jednotlivými místy nejsou uváděny v kilometrech, ale v hodinách a uvedený čas stačí i fyzicky méně zdatným turistům.

„Po celou dobu pobytu v nejvyšším pohoří světa jsem přemýšlel, co by se dalo aplikovat v našich Krušných horách. Velmi mě zaujalo helitaxi, což jsou v podstatě drahé létající taxíky. Ty jsou tam ale nutné, neboť infrastruktura téměř neexistuje, a když už je někde cesta, tak je velmi špatná. Takže vzhledem k našim velmi kvalitním asfaltovým i turistickým cestám nedává helitaxi smysl. Co však dává smysl je více apelovat na návštěvníky našich Krušných a dalších hor, k větší ohleduplnosti vůči čistotě a životnímu prostředí,“ pokračuje člen expedice.

Právě čistota v samotných Himalájích ho nejvíce nadchla. Šerpové a lidé, kteří se starají o turisty, nedovolí, aby někdo odhodil papírek nebo PET lahev do přírody. Zajímavostí pak byl pro všechny členy expedice odchod ze základního kempu Mount Everestu, kde každý turista dostal od jednoho do pěti kil odpadků a musel je snést dolů do města.

„Tohle je určitě chvályhodné a stálo by určitě za to, začít měnit vztah českých a vůbec mnoha evropských turistů k přírodě a krajině všeobecně. O horách to samozřejmě platí dvojnásobně. Velmi silným zážitkem pak byla i návštěva památníku, který je věnován všem zesnulým horolezcům. U něj si člověk uvědomí, jak špatně může dopadnout soutěživost a velké ego,“ dodává Jakub Novotný.