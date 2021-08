V neděli na Hipodromu Holoubek čeká na všechny milovníky rychlých koní vrchol letošní karlovarské dostihové sezóny.

Hlavním bodem osmidílného rovinového programu bude klasický test přístupný výhradně tříletým klisnám - 76. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2.400m).

S plnými šancemi přijíždí svěřenkyně trenéra Tůmy Devoir Rien (ž.J.Verner), která svoji třídu prokázala dvěmi druhými místy v Jarní ceně klisen a slovenské Ceně Arvy).

Velké naděje na maximální úspěch netají tým kolem dohlášené Dakoty (ž.M.Hrouda), červencové vítězky jedničkové Ceny tříletých klisen.

Český chov by mohla zviditelnit Solemeena (ž.P.Foret), která si zdejší dráhu vyzkoušela v minulém roce, kdy doběhla čtvrtá v Ceně zimní královny. Letos zvítězila v Jarní ceně klisen a v jedničkové Ceně tříletých klisen doběhla na druhém místě.

Dva trenéři posílají do dostihu dvě svěřenkyně, které si pozornost určitě zasluhují. Giannah (ž.J.Šafář) trenéra M.Nieslanika letos zvítězila ve čtyřkovém dostihu a čtvrtá příčka jí patřila v jedničkové Ceně tříletých klisen. Stájová kolegyně Sparkle Shout (ž.M.Zatloukal) ukořistila třetí místo v Jarní ceně klisen. Naopak na zaváhání soupeřek čeká dvojice klisen v tréninku A.Petrlíka Rabbit Manduro (ž.R.Koplík) a Rabbit Ruler (L.Fialová).

Z nižších kategorií do elitního souboje nastupuje Dalmácie (ž.J.Chaloupka). Absolvovala jediný kariérní start, který dokončila na posledním místě.

Pěknou podívanou slibuje také druhý vrchol nedělního odpoledne. V tradiční 33. Lázeňské míli Mikrop Čebín a.s. (II.kat., 1.600m), jejíž historie sahá do třicátých let minulého století, nechybí předloňský premiant Torque Power (ž.R.Koplík), ani jeho tréninkový kolega, loňský vítěz chuchelského dostihu Gr.3, bělouš Politicum (U.Kozhomkulov). Na předních místech můžeme očekávat některého ze soupeřů, jako Sagara (ž.M.Hrouda), Seasony (ž.M.Havelková), nedávného suveréna z karlovarského dvojkového dostihu Opionon Makera (ž.J.Chaloupka) nebo moravské vyslance trenéra Holčáka Shershaba (ž.M.Zatloukal) a Zoheyra (D.Sikorová).

Sváteční odpoledne začíná ve 13.00 hodin a start prvního dostihu je plánován o půl hodiny později.

Program:



13.30 Cena PRIMO JOSEF CHEJN s.r.o. (IV.kat., 1.400m)

14.00 Cena JATKY ČESKÝ BROD a.s. (III.kat., 1.400m, dvouletí)

14.30 Cena RENOMIA AGRO (III.kat., 2.000m)

15.00 Cena MYDLÁŘKY BENEŠOV (IV.kat., 2.000m)

15.30 Cena DZS STRUHAŘOV – Memoriál Miroslava Kocourka (IV.kat., 1.600m)

16.05 33. Lázeňská míle MIKROP ČEBÍN a.s. (II.kat., 1.600m)

16.40 76. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2.400m, 3leté klisny)

17.10 Cena DUX JOSEF CHEJN s.r.o. (V.kat., 1.600m)