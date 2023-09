Ani ve státní svátek nečeká sportovce napříč Karlovarským krajem odpočinek. Na programu bude například volejbalový turnaj, který se odehraje v hale míčových sportů. O kus dál, v areálu v Doubí budou nohejbalisté usilovat o prodloužení semifinálové série a stolní tenisty z Chodova pak čeká náročné derby.

Stolní tenisté SKST Chodov se představí v domácím prostředí, ve kterém je čeká derby s HB Ostrov Havlíčkův Brod. | Foto: SKST Chodov

VELKÁ CENA PORCELÁNU

Fanoušci volejbalu, přesněji VK ČEZ Karlovarsko mohou ve dnech 28. a 29. září zamířit do haly míčových sportů, kde pořádá karlovarský klub Velkou cenu porcelánu, které opět dostala mezinárodní punc. Zajímavé bitvy slibují kvalitní bitvy a vstup je na všechna utkání zdarma.

Čtvrtek, 28. září: Karlovarsko – Odolena Voda (12.00), Lycurgus – Liberec (14.30), Karlovarsko – Lycurgus (18.00).

Pátek, 29. září: Liberec – Odolena Voda (11.00), Lycurgus – Odolena Voda (14.00), Karlovarsko – Liberec (17.00).

EXTRALIGOVÝ ŠLÁGR

Druhé domácí vystoupení v extralize stolního tenistu mužů mají před sebou hráči SKST Chodov. A bude se na co těšit, jelikož do Chodova dorazí ve čtvrtek 28. září v rámci šlágru kola HB Ostrov Havlíčkův Brod. Na modrých stolech se tak v chodovské sportovní hale představí od 17.55 hodin hned pět mistrů Česka, což slibuje nevšední zážitek, když navíc tým z Havlíčkova Brodu bude tvrdit roli favorita, jelikož je horkým kandidátem na vítěze extraligy. Vstup je pro diváky zdarma a opět je pro ně přichystána soutěž o peněžní výhru či bohaté občerstvení.

DRUHÉ SEMIFINÁLE

Nohejbalisty karlovarského Liaporu čeká ve čtvrtek 28. září od 14.00 hodin druhá semifinálové bitva v play-off extraligy mužů. Do nohejbalového areálu v Doubí dorazí úřadující mistr extraligy z Modřic, který vede v sérii hrané na dvě vítězná utkání 1:0. V prvním duelu museli hráči Varů skousnout po velké bitvě hořkou prohru 4:5. Pokud pomýšlejí na Superfinále, musejí v domácím prostředí nutně zvítězit, čímž by navrátili sérii k rozhodujícímu duelu zpět do Modřic.