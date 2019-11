Pod jeho taktovkou si drží Karlovarsko v extraligové tabulce průběžné druhé místo. Navíc v Challenge Cupu má nakročeno k postupu do prvního kola.

„To, že mi trenér nabídl roli kapitána, vnímám jako velkou poctu a těší mě jeho důvěra. Co se týče týmu, tak fungujeme jako kolektiv velmi dobře a není potřeba nic řešit,“ poukázal volejbalový univerzál Filip Rejlek (na snímku).

I karlovarský kapitán byl po utkání s Odolenou Vodou, která jeho týmu ukončila po výsledku 2:3 vítěznou domácí jízdu, jež čítala pět výher v řadě za sebou, zklamán.

„Domácí prohra mrzí dvojnásobně, jelikož není snadné překousnout porážku před našimi fanoušky. Na druhou stranu Odolena Voda hrála velmi odvážně. Bylo hodně těžké zápas otočit, jelikož stačilo málo a zápas byl 0:3 pro Odolku. Nakonec se nám podařilo srovnat na 2:2 a pátý set již byl vyrovnaný, ale my udělali více chyb,“ vracel se zpět k premiérové porážce v hale míčových sportů Rejlek. Prohru musejí Karlovaráci co nejdříve hodit za hlavu a musí se soustředit na druhé vystoupení v rámci Challenge Cupu, když dnes nastoupí Karlovarsko k odvetnému duelu na palubovce Vardaru Skopje. V prvním utkání Varáci potěšili své fanoušky výhrou 3:0, čímž jsou kousek od postupu do prvního kola evropského poháru.

„První zápas měl jednoznačný průběh i výsledek, ale nemůžeme se spoléhat na to, že to tak bude i v odvetě,“ varuje Rejlek. Navíc se Karlovarsko může těšit na makedonské tifosi, které umějí vytvořit během duelu opravdu bouřlivou atmosféru, o to víc, když to bude pro Skopje evropská premiéra v Challenge Cupu.

„Domácí prostředí v evropském poháru hraje obrovskou roli, uvidíme, jak moc bouřlivé v Makedonii bude,“ přemítal osmatřicetiletý volejbalista. Karlovarsko chce své druhé utkání na mezinárodní volejbalové scéně přetavit v druhý bod, a tím si zajistit postup do další fáze poháru.

„Cílem je postup, ale musíme být koncentrovaní a vyvarovat se našich chyb, aby se soupeř nerozehrál,“ přiblížil Rejlek závěrem taktiku, která by měla Karlovarsko prostřelit do prvního kola.