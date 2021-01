„Přestávka byla v našem podání naplněna jakousi menší rekondicí,“ připomíná libero Karlovarska Daniel Pfeffer, že ani během přestávky jeho tým nezahálel.

A Karlovaráky čeká stejně, jako tomu bylo v prosinci, i v lednu pořádný volejbalový nášup. „On prosinec nebyl o nic méně nabitý, takže my víceméně jedeme v již zaběhlém rytmu,“ narážel služebně nejstarší hráč Karlových Varů na nabitý program, který absolvovali v prosinci.

Na rozjezd nového roku čeká hráče Karlovarska náročný výjezd, když v sobotu 9. ledna se představí na palubovce posledního týmu UNIQA extraligy Zlína a v neděli 10. ledna se jim pak do cesty postaví devátý tým tabulky z Beskyd.

„Začínáme ve Zlíně, který doma hraje mnohem lépe než venku, ale to většina týmů,“ přemítá třicetiletý volejbalista. „My se musíme soustředit na náš výkon, a to hlavně po mentální stránce,“ upozorňuje Pfeffer.

V obou duelech tak budou Karlovy Vary vzhledem ke svému postavení tvrdit roli favorita. „Druhým soupeřem na naší moravské štaci budou Beskydy, jak jsem již řekl, tak musíme udržet dobré mentální nastavení, to je cesta k úspěchu,“ vypočítává libero, co bude hrát v tomto dvojboji hlavní roli. Navíc pokud Karlovarsko přetaví obě utkání ve vítězství, tak může poskočit do čela základní části.

„Nemůžeme si dovolit koukat do nějaké daleké budoucnosti, protože nás čeká velké množství zápasů, naším úkolem je vždy myslet a soustředit se jen a pouze na zápas následující,“ připomíná Pfeffer a závěrem dodává: „Zajíci se budou počítat až po honu.“