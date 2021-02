Ani zrádné počasí, které si během víkendu nejen s pořadateli, ale také závodníky pořádně zalaškovalo, běžce od účasti na startovním roštu neodradilo. Opět měli dva termíny, během kterých mohli individuálně závod odběhnout.

Nakonec se s nástrahami z celkových 175 odvážlivců, kteří se na start postavili, vypořádal nejlépe Michal Zbuzek z litvínovského Unipetrolu, pro kterého to byl již sedmý triumf v patnácti závodech.

Tentokrát dosáhl na vítězný čas 0:23:28, čímž jako první běžec seriálu v průběžném hodnocení přesáhl hranici deseti tisíc získaných bodů, přesně jich má na kontě 10 260. Za ním skončil v absolutním pořadí na druhém místě kadaňský Ondřej Podběhlý, který dosáhl na čas 0:23:45.

Třetí příčku pak obsadil junior karlovarského Triatletu Jan Kotraba, který jako třetí běžec dokázal stlačit čas pod čtyřiadvacet minut, když cílem proletěl v čase 0:23:56, a tím navíc slavil triumf v kategorii juniorů.

Běžec Unipetrolu Litvínov Michal Zbuzek zaslouženě kraluje 19. ročníku Zimního běžeckého poháru Kadaň, když dokázal jako jediný překonat hranici deseti tisíc bodů, které nastřádal na svůj běžecký účet během patnácti závodů.Zdroj: Michal Hošek

Nejrychlejší ženou závodu byla Kateřina Molnárová z Běžeckého klubu F-C Kadaň, která závod dokončila v čase 0:28:26. Druhé místo obsadila Bertha Ramoc Condori Maják v trikotu Arequipy a běžecký bronz si připsala na konto juniorka Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu, která jako bonus ovládla kategorii juniorek.

Ale to nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. Čtvrtou příčku obsadil v absolutním pořadí další reprezentant Triatletu Radek Sedněv, což mu stačilo na třetí místo v kategorii mužů A. Do elitní patnáctky se ještě vešli jeho kluboví mladí kolegové Karel Lachout a Radek Sochůrek. Druhé místo v kategorii juniorek brala reprezentantka New Roll Runners Jana Pavlinská.

V kategorii veteránů 3 to cinklo Karlovarskému kraji hned dvakrát, když první příčku obsadil Vladimír Dica v barvách TJ Slavoj Bečov a bronz si připsal na účet běžecký matador Miroslav Čekan z Bike a běh Ostrov, za ním skončil na čtvrté příčce Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu.

Příchuť stříbra si pak mohla vychutnat v kategorii veteránek 2 velezkušená běžkyně Martina Kabilová v trikotu Aces Teamu Karlovy Vary a páté místo pak obsadila Jana Šplinarová z SC Start Karlovy Vary.

Zimní běžecký pohár Kadaň – výsledkový servis

Běh kolem truhlárny, 5,2km, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:23:28), 2. Podběhlý Ondřej (Kadaň 0:23:45), 3. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:24:20 326); veteráni 1: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:24:26), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:24:46), 3. Eliáš Lukáš (Běkodo Teplice, 0:24:59); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:26:24), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 0:28:27), 3. Grasl Karel (Postoloprty, 0:29:01); veteráni 3: 1. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:34:05), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:35:20, 3. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 0:36:31); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:32:06), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 0:33:45); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:29:56), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 0:30:48), 3. Formanová Nikola (Chomutov, 0:31:01), veteránky 1: Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 0:28:26), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:28:30), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 0:30:47 ), veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:29:42), 2. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 0:31:09), 3. Vítková Zuzana (Most, 0:31:55), junioři: 1. Kotraba Jan (Triatlet Karlovy Vary, 0:23:56), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:24:48), 3. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:24:57); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:29:26), 2. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 0:29:58), 3. Dobešová Adéla (Klášterec, 0:35:30).