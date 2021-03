ZBP doprovázela i tentokrát přísná pravidla při dodržování vládních nařízení z důvodu pandemie koronaviru, a tak se na trať vybíhalo v rámci individuálních startů.

Po shromáždění a sečtení všech časů ovládl absolutní pořadí a také kategorii mužů Michal Zbuzek, který v trikotu litvínovského Unipetrolu dosáhl již na devátý triumf, když zaběhl vítězný čas 0:49:08.

Druhé místo pak obsadil Filip Urban z Hopman teamu Žatec, který taktéž dokázal stlačit čas pod hranici padesáti minut, přesněji 0:49:25. Pouhou vteřinu za touto hranicí zůstal třetí nejrychlejší běžec Martin Šindelář, který hájil barvy Hnízdil Teamu Kadaň, ten dokončil závod v čase 0:50:01.

V kategorii žen pak byly řádně vidět barvy běžců z Karlovarského kraje. Nejrychleji proběhla náročnou trať, která obsahovala nejen tradičně náročné kopce, ale také sníh či bahno, Anežka Ševčíková z KOME Kraslice, která si připsala na účet zajímavý čas 0:53:53.

I běžecké stříbro zamířilo do KOME Kraslice zásluhou Viktorie Ševčíkové, která skončila na druhém místě, když to třetí pak obsadila Eva Mutlová v dresu STG Kadaň. Ale to nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. V kategorii veteránek 1 urvala velmi cenné druhé místo Andrea Vráblíková z Canicross Karlovy Vary.

Další medailový cinkot přidala do své sbírky i běžkyně Aces teamu Karlovy Vary, která dosáhla v kategorii veteránek 2 na třetí nejrychlejší čas, když závod dokončila v čase 1:07:11. K tomu pak závěrem přidala třešničku na běžecký dort Jana Pavlinská, která kralovala v kategorii juniorek, když vyhrála v čase 1:00:26.

Zimní běžecký pohár Kadaň – výsledkový servis:

Běh kolem Úhoště, 18. závod, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:49:08), 2. Urban Filip (Hopman team Žatec, 0:49:25), 3. Hašek Jan (Kadaň, 0:51:34); veteráni 1: Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:50:01), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:50:20), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:50:45); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:54:39), 2. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:54:47), 3. Urban Miroslav (Hopman team Žatec 0:57:40 564); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:58:38), 2. Sládek Jiří (BK Žatec, 1:14:50), 3. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1:16:01); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 1:04:59); ženy A: 1. Ševčíková Anežka (KOME Kraslice, 0:53:53), 2. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 1:03:18), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 1:03:30); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:55:36), 2. Vráblíková Andrea (Canicross Karlovy Vary, 0:57:39 ),3. Kantová Olga (Spona Teplice, 1:00:20); veteránky 2: 1. Vítková Zuzana (Most,1:02:50), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1:03:44), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 1:07:11); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:51:54), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:52:36), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 1:03:12); juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 1:00:26), 2. Procházková Anna (Louny, 1:12:33), 3. Dobešová Adéla (Klášterec, 1:13:53).

Pořadí kategorií po 18. závodě, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 12344 bodů), 2. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 8687), 3. Podlaha Milan (STG Most, 8399); veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 10728), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 10327), 3. Heligr Martin (Kadaň, 9257); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 7959), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 5705), 3. Cimerman Ladislav (Litvínov, 5104); veteráni 3: 1 .Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 6870), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 3570), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 3220); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 2902), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 2423), 3. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 317); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 5522), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 4739), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 4294); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 6367), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 5201), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 4661); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 5089), 2. Vítková Zuzana (Most, 4836), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 3860); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 10879), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 8232), 3. Čech Tomáš (Kajak Klub Kadaň, 5907); juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 5036), 2. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 2716), 3. Paulová Eliška (Kadaň, 1493).