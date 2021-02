Tentokrát padaly rychlé časy, když se o to nejvíce zasloužil Aleš Filingr z mosteckého AK, který vyhrál závod v konkurenci 141 závodníků, kteří ho absolvovali. Jako jediný totiž dokázal stlačit čas pod osmnáct minut, přesněji dosáhl na skvělý čas 0:17:34, čímž si zajistil ve svém šestém vystoupení na ZBP Kadaň šestý triumf, co se týče absolutního pořadí.

Druhé místo obsadil karlovarský mladíček Jan Kotraba, který dokončil závod v čase 0:18:36, a určitě tak potěšil svůj klub, karlovarský Triatlet, když k tomu přidal jako bonus i triumf v kategorii juniorů.

Reprezentant karlovarského Triatletu Jan Kotraba o sobě dává na 19. ročníku ZBP Kadaň řádně vědět, naposledy si doběhl pro skvělé druhé místo za vítězem Alešem Filingrem.Zdroj: Michal Hošek

Běžecký bronz pak připadl na vrub Michala Zbuzka z litvínovského Unipetrolu, který doběhl do cíle v čase 0:18:47, čímž stvrdil svou vedoucí pozici v kategorii mužů A, které jednoznačně kraluje. Nejrychlejší ženou, která zvládla pětikilometrovou distanci, byla žatecká běžkyně Petra Bulecová, která dokončila závod v čase 0:20:42, a navíc si tak upevnila vedení v kategorii veteránek 1.

Druhé místo pak obsadila za čas 0:22:13 mezibořská závodnice Daniela Cimermanová, která pro změnu kraluje kategorii ženy A. Ty na pomyslných stupních vítězů doplnila juniorka karlovarského Triatletu Eliška Kučerová, která si na své konto připsala skvělý čas 0:22:36, když se díky bronzovému zisku vyhoupla v kategorii juniorek na průběžnou třetí příčku.

Do elitní třicítky absolutního pořadí se pak probojovali svými výbornými výkony i další dva zástupci karlovarského Triatletu. Na dvanácté pozici dokončil závod Albert Slaba a na jedenadvacáté pak Radek Sochůrek.

Co se týče věkových kategorií po 16. kole, tak v mužích A se drží v TOP 10 Petr Hron z New Roll Runners, který je na průběžném sedmém místě. V kategorii veteránů 2 tvrdí běžeckou muziku Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov, který se drží na čtvrté příčce.

Hned tři zástupci z Karlovarského kraje řádí v kategorii veteránů, páté místo si drží Miroslav Čekan v trikotu Bike a běh Ostrov a hned za ním na šesté příčce je Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu, sedmá příčka pak patří Vladimíru Dicovi z TJ Slavoj Bečov.

V kategorii ženy A si i nadále drží skvělé třetí místo Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice a v elitní desítce této kategorie je na osmé pozici další reprezentantka KOME Kraslice Anežka Ševčíková.

I v kategorii veteránek 1 má kraslické KOME zástupkyni, Ditě Ševčíkové patří průběžná osmá příčka.

To však není v podání běžců z Karlovarského kraje vše. V kategorii veteránek 2 se hned dvě běžkyně drží v elitní desítce, když devátá příčka patří Janě Šplinarové z SC Start Karlovy Vary a desátá pak Martině Kabilové z Aces Teamu Karlovy Vary.

V kategorii juniorů je na pátém místě Jan Kotraba z Triatletu a v kategorii juniorek se drží na prvním místě Jana Pavlinská z New Roll Runners, třetí pak je Eliška Kučerová z Triatletu.

ZBP Kadaň, 16. závod, Běh lesoparkem, 5 km, muži A: 1. Filingr Aleš (AK Most, 0:17:34), 2. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:18:47), 3. Hollick Petr (Litvínov, 0:18:48); veteráni 1: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:18:56), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:19:13), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:19:30); veteráni 2: 1. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:20:51), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:20:58), 3. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 0:21:59); veteráni 3: 1. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:27:00), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:27:14), 3. Macek Jiří (VTŽ Chomutov, 0:27:34); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:24:30), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 0:27:02); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:22:13), 2. Formanová Nikola (Chomutov, 0:23:53), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 0:24:23); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:20:42), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 0:24:17), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:24:37); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:23:29), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:24:13), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:25:41); junioři: 1. Kotraba Jan (Triatlet Karlovy Vary, 0:18:36), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:19:17), 3. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:19:20); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:22:36), 2. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 0:23:05), 3. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 0:27:16).