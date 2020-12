Nejrychleji zvládl trasu z celkových 234 závodníků, kteří se na start postavili, premiant Aleš Filingr z AK Most, který si připsal na účet skvělý čas 0:42:25. Za ním v těsném závěsu doběhl další premiant, Jakub Coufal z Witte Bike Teamu Nejdek, který na vítěze ztratil devět vteřin.

Třetí místo pak bral Michal Zbuzek z Unipetrol Litvínov, který zakončil závod v čase 0:42:50. Po čtvrtém kole pak Michal Zbuzek kraluje kategorii mužů 1, když na konto již nasbíral 3054 bodů. Druhé místo si drží se ziskem 2691 bodů Luboš Krátký z AK Žatec a bronz si drží za 2204 bodů běžec New Roll Runners Petr Hron.

V kategorii veteránů 1 udržel první příčku Tomáš Javornický v dresu Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který má na účtu 2990 bodů. Druhý v pořadí Richard Pleticha z SKMP Kadaň má na kontě 2863 bodů a třetí Martin Šindelář z Hnízdil Teamu Kadaň pak bodů 2631.

V kategorii veteránů 2 si drží běžecký trůn se ziskem 1888 bodů Dušan Prokeš z Chomutova. Druhý je Jaroslav Zbuzek ze Spony Teplice, který si vyběhal 1254 bodů, a třetí místo patří Ivanu Vrábelovi z Ostrova, který dosáhl na 1073 bodů.

V poslední kategorii veteránů, tedy trojce, vévodí průběžnému pořadí Milan Vopat z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, když na čele má luxusní náskok s 2304 body na účtě.

Druhé místo patří za 912 bodů Miloslavu Bečkovi z Ústí nad Labem a třetí místo si drží se 741 bodem Jiří Sládek z BK Žatec.

V kategorii žen A si udržela první příčku za 1225 bodů Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice. Druhé místo pak patří za 1168 chomutovské Nikole Formanové a třetí příčku okupuje se ziskem 1112 bodů Lucie Svobodová z AK Most.

V kategorii veteránek 1 udržela první místo Dita Ševčíková, která má na svém kontě 1310 bodů. O pět bodů méně, tedy 1305, jich nasbírala klášterecká Zuzana Hrabalová a třetí místo si drží za 1255 bodů Hana Hahn z Hahn teamu.

V poslední kategorii veteránek, tedy dvojce, si první pozici drží se ziskem 1140 bodů Soňa Podhorná z VS Kadaň. Druhé místo se ziskem 1060 bodů patří Zuzaně Vítkové z Mostu a bronz si pak drží Helena Hudáková z BK Žatec, která má na kontě 993 bodů.

Zimní běžecký pohár pokračuje již tento pátek, tedy 25. prosince, pátým kolem, kdy přijde na program změna, Štěpánský běh se přesune z městského parku do lokality v Prunéřovské ulici přímo pod Bystřickým kopcem na začátku cyklostezky vedoucí do Prunéřova a měřit bude 7 800 metrů.

Závod opět mohou běžci absolvovat po dny dny, v pátek od 14.30, v sobotu pak od 10.30. V neděli 27. prosince pak na ně čeká šestý závod, Běh kolem Bobřáku, který bude mít start u Loděnice v 10.30 hodin a pro běžce je přichystána atraktivní trať o délce 8 540 metrů.

ZBP Kadaň po běhu Vánočními Brodcemi

