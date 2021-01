Stejně jako šestý závod, Běh kolem Bobřáku, se i Novoroční kondiční běh mohl těšit také z traťových rekordů. Ten nejlepší si připsal po sečtení všech časů na své konto v absolutním pořadí Aleš Filingr v trikotu AK Most, pro kterého to byl při jeho druhém startu druhý triumf v rámci devatenáctého ročníku ZBP, když trať dlouhou 7.510 metrů doslova proletěl, a stlačil tak čas pod šestadvacet minut na 0:25:39.

Nejrychlejší ženou pak byla Petra Bulecová ze Žatce, která vylepšila rekord ženské kategorie na čas 0:31:07. Opomenout bychom neměli ani veteránskou kategorii, kde se zasloužil po famózním výkonu o vylepšení traťového rekordu Milan Vopat z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň.

„Závod byl opentlen skvělými výkony, když byly překonány jak mužský, tak ženský absolutní rekord, a také v kategorii 60+,“ pochvaloval si ředitel ZBP Čeněk Filingr rekordy, které ozdobily třístý závod v režii ZPB.

Po sedmi kolech se stále drží na čele kategorie mužů A Michal Zbuzek, který hájí barvy Unipetrolu Litvínov, když na své konto nastřádal již 5146 bodů. Druhé místo si drží Petr Hron z New Roll Runners, ten si vyběhal již 3905 bodů. Bronzová příčka pak patří za 3589 běžeckých bodů Michalu Luxovi z klubu Běžci Chomutov.

V kategorii veteránů 1 udržel první místo Tomáš Javornický z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který má na kontě 4962 bodů. Po první příčcei nadále pošilhává druhý v pořadí Richard Pleticha z SKMP Kadaň, ten si připsal na účet již 4543 bodů. Šanci na triumf v této kategorii stále žhaví i třetí Martin Šindelář z Hnízdil Teamu Kadaň, který prozatím získal 4374 bodů.

Kategorii veteránů 2 udává bodové tempo Dušan Prokeš z Chomutova, který posbíral v sedmi závodech úctyhodných 3242 bodů. Druhé místo si drží za 2226 vyběhaných bodů Jaroslav Zbuzek v dresu teplické Spony a třetí pozici si v kategorii drží ostrovský běžec Ivan Vrábel, který má na kontě 1921 bodů.

V kategorii veteránů 3 pak směřuje k celkovému triumfu Milan Vopat, který svému klubu, Dobrovolnému běžeckému kroužku Kadaň, dělá jenom radost, na Novoročním kondičním běhu si připsal traťový rekord a na čele pořadí má s 3972 body velký náskok před pronásledovateli, když druhý v pořadí Miloslav Bečka z Ústí nad Labem má na účtu 1578 bodů a třetí Jiří Sládek z BK Žatec bodů 1345.

V kategorii žen A i nadále pokračuje souboj o první příčku, kterou si prozatím drží za 1989 bodů Eva Mutlová z STG Kadaň. Na záda jí řádně dýchá z druhé pozice Daniela Cimermanová z Meziboří, která prozatím získala 1947 bodů. Třetí místo si stále drží běžkyně KOME Kraslice Viktorie Ševčíková, která si nastřádala na své konto 1573 bodů. V kategorii veteránek 1 se postarala o traťový rekord, který byl v jejím podání již druhým na ZBP, Petra Bulecová ze Žatce, ta si tak upevnila vedení, když získala již 2772 bodů. Druhou příčku si drží klášterecká veteránka Zuzana Hrabalová, jež dosáhla na 2186 bodů. Třetí dámou, která pokořila hranici dvou tisíc bodů, je Hana Hahn z Hahn teamu, jež si vyběhala 2155 bodů.

V kategorii veteránek 2 svádí souboj o vedení Soňa Podhorná v trikotu VS Kadaň a mostecká Zuzana Vítková. První jmenovaná se prozatím drží na prvním místě se ziskem 1982 bodů, druhá pak má na kontě bodů 1942. Promluvit však může do souboje o triumf v této kategorii i třetí v pořadí Helena Hudáková z BK Žatec, ta má totiž na kontě 1729 bodů. Seriál ZBP měl během víkendu na programu osmý závod, a to Rašovickou lávku, která měřila 13.340 metrů.

ZBP Kadaň: Pořadí po Novoročním běhu

Muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 5146), 2. Hron Petr (New Roll Runners, 3905),3. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 3589); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 4962), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 4543), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 4374), veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 3242), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 2226), 3. Vrábel Ivan (Ostrov, 1921); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 3972), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1578), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 1345); ženy A: 1. Mutlová Eva (STG Kadaň, 1989), 2. Cimermanová Daniela (Meziboří, 1947), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 1573); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 2772), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 2186), 3. Hahn Hana (Hahn team, 2155); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1982), 2. Vítková Zuzana (Most, 1942), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 1729).