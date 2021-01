Závod, který spadal do kategorie obtížnosti B a měřil osm kilometrů, když běžci zdolávali dva čtyřkilometrové okruhy, přetavil v další triumf, celkově pátý v rámci ZBP, Michal Zbuzek. Ten tak popáté potěšil svůj klub Unipetrol Litvínov, když si na účet připsal skvělý čas 0:33:47, čímž po zásluze opanoval absolutní pořadí a byl také nejrychlejším mužem závodu.

Druhé místo připadlo Richardu Pletichovi z SKMP Kadaň, který na vítěze ztratil pouhých osm vteřin. Na třetím místě pak dokončil závod Stanislav Zelenka z pořádajícího ZBP Běžeckého klubu F-C Kadaň, když dosáhl na čas 0:35:18. Nejrychlejší ženou se stala žatecká běžkyně Petra Bulecová, která skončila v absolutním pořadí za elitní desítkou, tedy na jedenáctém místě.

Přesto ji to nijak nemuselo mrzet, jelikož si na svůj účet připsala za čas 0:38:01 nový traťový rekord 42. Tříkrálového běhu. Druhou nejlepší ženou byla v cíli Olga Kantová ze Spony Teplice, která si na běžecký účet připsala konečný čas 0:41:19. Na pomyslném stupni vítězů je doplnila třetí v pořadí Daniela Cimermanová z Meziboří, která dosáhla na čas 0:41:50.

Vidět však byly i barvy běžců z Karlovarského kraje, když sedmadvacátý nejlepší čas si připsal na své konto Tomáš Lang v trikotu ŠAK Chodov. Pětatřicáté místo pak obsadila v absolutním pořadí Dita Ševčíková z KOME Kraslice a do elitní padesátky se probojovala svým výkonem Viktorie Ševčíková z téhož oddílu, která obsadila 48. místo.

V průběžném hodnocení ZBP si z běžců z Karlovarského kraje velmi dobře vede Petr Hron z New Roll Runners, kterému patří v kategorii mužů A průběžná 6. příčka. V kategorii veteránů 1 si drží šestnáctou příčku František Brožek z Witte Bike Teamu Nejdek a osmnáctá příčka patří Tomáši Langovi ze ŠAKu Chodov. Třetí místo prozatím patří v kategorii veteránů 2 Ivanu Vrábelovi, který hájí barvy Bike a běh Ostrov. V kategorii veteránů 3 je na páté příčce Miloslav Čekan z Bike a běh Ostrov, který si navíc připsal o víkendu na svůj účet bronzový počin z Tříkrálového běhu,a hned za ním, tedy na příčce šesté, je Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu.

V ženách A se i nadále drží na třetím místě Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice a páté místo pak patří Anežce Ševčíkové, taktéž z KOME Kraslice. Kraslický klub má svou zástupkyni i v kategorii veteránek 1, když na průběžném osmém místě se pohybuje Dita Ševčíková. V kategorii veteránek 2 se hned dvě běžkyně drží v elitní desítce, když deváté místo patří Martině Kabilové z ACES TEAMU Karlovy Vary a desáté pak Janě Šplinarové z SC Start Karlovy Vary.

O víkendu pak čeká běžce již dvanácté pokračování ZBP Kadaň, na programu bude běžecká lahůdka v podobě Lestkovského terénního půlmaratonu, který se poběží ve své historii poosmé. Na závodníky tak čeká běžecká specialitka, během které budou bojovat nejen s nelehkou trasou, ale především sami se sebou.

ZBP Kadaň: Výsledkový servis a pořadí po 42. Tříkrálovém běhu

Muži A: 1. Michal (Unipetrol Litvínov, 0:33:47), 2. Podlaha Milan (STG Most, 0:37:26), 3. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 0:37:34); veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:33:55), 2. Heligr Martin (Kadaň, 0:36:39), 3. Škréta Václav (Kadaň, 0:37:05); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:38:24), 2. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:41:05), 3. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 0:41:57); veteráni 3: 1. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:49:57), 2. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:51:24), 3. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 0:58:25); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:45:33), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 0:52:07); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:41:50), 2. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 0:44:14), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 0:44:51); veteránky 1: Bulecová Petra (Žatec, 0:38:01), 2. Kantová Olga (Spona Teplice, 0:41:19), 3. Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 0:42:34); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:43:48), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:45:19), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:48:04).

Pořadí po jedenáctém závodu, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 8232), 2. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 5978), 3. Podlaha Milan (STG Most, 5425), veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 7512), 2. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 7102), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 6442); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 5201), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 3682), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 3022), veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 5820), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 2369), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 2142), veteráni 4: 1. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 1974), 2. Linhart Karel (BK REKA, 1315), 3. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 317); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 3697), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 3164), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 2804); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 4325), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 3483), 3. Maják Condori Ramos Bertha ( Arequipa, 3012); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3305), 2. Vítková Zuzana (Most, 3097), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 2688).