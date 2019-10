Poznávací znamení? Úsměv. Není moment, kdy se libero VK ČEZ Karlovarsko Daniel Pffefer mračí, ani když se zrovna hra nedaří. Prozatím si však devětadvacetiletý volejbalista užívá společně se svým týmem vítěznou euforii. A není také divu. Karlovarsko rázně vkročilo do nového ročníku volejbalové UNIQA extraligy, když prozatím dosáhlo ve dvou odehraných kolech na dvě vítězství.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Spokojenost ano, ale žádné uspokojení, liga se teprve rozjíždí a všechno máme pořád před sebou,“ krotí vítěznou euforii Daniel Pffefer. I on však ví, že dobrý vstup do nového ročníku je hodně důležitý, navíc posílí pozitivně sebevědomí hráčů. „Dobrý začátek vždy tým trochu uklidní a dodá týmovou pohodu,“ vypočítával Pffefer, ale hned připojil: „Ale v naší hře je pořád spousta rezerv, takže pro nějaké to velké nadšení není prostor.“