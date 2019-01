Karlovy Vary – Vstup do nového roku měli florbalisté karlovarského FB Hurrican parádní. Hned při svém prvním výjezdu v rámci základní části 1. ligy ve florbale mužů na druhý konec republiky totiž dosáhli na cenných šest bodů.

V prvním souboji gólově vyučili havířovský Excelsior, ve druhém pak povinně pokořili Ostravu. „Byl to povedený výjezd a věřím, že zasloužená dvě vítězství. Hráli jsme jak dopředu, tak dozadu kvalitně,“ pochvaloval si stoprocentní bilanci v novém roce v podání hurricanů útočník Jiří Mutínský. Ten patří k nepostradatelným defenzivním pilířům karlovarského výběru, ale pozor, s čichem na góly.

„Má pozice v lajně je hlavně defenzivní, a že se mi v první sezóně v mužích podařilo už vstřelit osm branek, je jen pozitivní a jsem za to rád a doufám, že bude ještě lépe,“ narážel Mutínský na svou střeleckou produktivitu v prvoligové soutěži. Hurricany však čeká o víkendu, přesněji v sobotu 19. ledna, náročný oříšek, který budou muset rozlousknout.

Do Varů zamíří Kanonýři Kladno v čele s exkarlovarskými hráči Jakubem Černým a Matyášem Kalinou. „Pro nás to bude zápas jako každý jiný, potřebujeme vyhrát a uděláme pro to vše,“ narážel Mutínský na důležitost duelu, ve kterém půjde v hale míčových sportů od 14 hodin o pověstných šest bodů.

Pokud by hurricani vyhráli, Kladnu by se vzdálili, pokud by duel však nezvládli, mohli by se propadnout při vyrovnanosti tabulky až na sedmou příčku. Spoléhat bude florbalový výběr pod taktovkou trenéra Petra Pánka na hlasivky fanoušků. „Chtěli bychom pozvat fanoušky na atraktivní florbal, plný branek a osobních soubojů,“ láká závěrem fanoušky do míčovky Mutínský.