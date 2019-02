Jenže volejbalisté Zlína, kterým patří v tabulce předposlední příčka, řádně šampiona ze západu Čech kousali. V polovině prvního setu vedl Zlín nad Karlovarskem překvapivě o dva body 14:12.

Varský výběr však zmobilizoval všechny své síly a nakonec po dramatické koncovce dovedl první set do výhry 25:22. I ve druhém setu domácí hráči favorita z lázní hodně zlobili. Vše podstatné se opět odehrálo v polovině setu, kdy šlo Karlovarsko do dvoubodového trháku, který nakonec dotáhlo do výhry 25:20. I v závěrečné sadě se vše podstatné odehrálo v polovině setu, když si Karlovarsko vytvořilo několikabodový náskok. Vše pak stanovil kapitán karlovarského výběru Ondřej Hudeček, který uzavřel set přímým bodem z podání, a svému týmu tak zajistil po výsledku 25:17 třetí bod.

Karlovarsko tak v soutěži dosáhlo již na třináctou výhru v základní části, a stále si tak drží v průběžném pořadí čtvrtou pozici.

VSC Fatra Zlín –VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (22:25, 20:25, 17:25). Rozhodčí: Kovář, Gall. Diváci: 377.

VK ČEZ Karlovarsko: Patočka, Van Haarlem, Vašina, Beer, Rejlek, Wiese, Pfeffer (stř. Penrose, Hudeček, Zmrhal).