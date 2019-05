Po skončení sezony, ve které Karlovarsko dosáhlo na páté místo, se rozhodl pětadvacetiletý hráč po třech letech nasměrovat své volejbalové kroky dál. Nejen o tom jsme si teď již s exkarlovarským volejbalistou povídali.

Jak byste hodnotil své tříleté účinkování v dresu Karlovarska?

Každá sezóna měla nějaké to svoje extra. První rok úžasná cesta evropským pohárem, druhý rok výhra mistrovského titulu a ten třetí rok Liga mistrů. Když k tomu přičtu ještě dvě stříbra z Českého poháru, tak svoje účinkování hodnotím rozhodně pozitivně.

Po svém příchodu jste se stal jednou z klíčových postav týmu z lázeňského města, jak jste vnímal tuto roli?

S touto rolí jsem vcházel do Karlovarska. Ačkoliv jsem toho za sebou moc neměl, protože těžkých zápasů jsem neodehrál tolik, ve Varech jsem dostal hodně prostoru ukázat, že chci být hráč, který umí rozhodovat.

Bezesporu určitě největším momentem angažmá ve městě minerálních pramenů byl zisk mistrovského titulu, jak si ho ceníte?

Mistrovský titul má své speciální místo. Nejenom proto, že byl můj první, ale byl první i ve Varech. Tým tvořila skvělá parta lidí a všechno nám přálo. Zkrátka do Varů jsem šel, abych byl mistr, nelze mluvit o malých cílech, a to se povedlo. Moc si toho vážím.

Navíc jste v Karlovarsku nakoukl i do prestižní Ligy mistrů, jak byste ji s odstupem času hodnotil?

Liga mistrů byla těžká srážka s realitou a velká škola. Cením si možnosti si ji zahrát. Šanci jít dál jsme měli malou, soupeři byli absolutní extratřídy a my se snažili hrát zkrátka co nejlíp. Každopádně nechtěli jsme si jen zahrát, my chtěli vyhrát. To, jak to dopadlo, už je věc druhá. Úžasná byla domácí kulisa v KV Aréně. Na to se taky krásně vzpomíná.

Uplynulá sezona nepatřila v podání Karlovarska k těm povedeným, páté místo bylo určitě málo, nemyslíte?

Uplynulý ročník se rozhodně pozitivně hodnotit nedá. Jak v lize, tak poháru jsme si nezahráli o medaile. Cíle, které jsme vytyčili, jsme nesplnili a to je zkrátka strašná škoda. A mě to mrzí už jen kvůli lidem, kteří chodili na zápasy a fandili. Ale je to jen sport, takže není všem dnům konec.

I přesto jste obdržel pozvánku do české reprezentace. Kam povedou vaše další volejbalové kroky a jaké máte plány do budoucna?

Do reprezentace se už těším. Minulý rok jsem se tam moc neohřál, takže tento rok mám o motivaci postaráno. Co se týče mé další budoucnosti, tak vše už snad brzy bude oznámeno. Mně nepřísluší takové věci prozrazovat.

Je možnost, že se ještě navrátíte na západ Čech?

To je ve hvězdách. S Karlovarskem jsme se rozešli přátelsky a jsou zde skvělí lidé. Ale to, kam mě vítr zavane a kde si ještě zahraji, se říct nikdy nedá.