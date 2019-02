Volejbalová slabina?

Beer: Co mu po kadetech zvedli sako, tak smeč.

Pfeffer: Bagrovaná byla vždycky jeho kryptonit.



Oblíbená barva?

Beer: To nevím, ale vždy si vezme jinou barvu dresu. takže asi rád vybočuje z davu.

Pfeffer: Momentálně ujíždí na zlaté a maskáčové.



Volejbalová přednost?

Beer: Kvalitně přehoblovaná fošna na příjem.

Pfeffer: Marek má namontované kladivo místo ruky.



Oblíbené jídlo a pití?

Beer: Kávou a tlačenkovým salátem Pepého neurazíte nikdy.

Pfeffer: Vždycky měl slabost pro klasické Pazdyho meníčko.



Předzápasový rituál?

Beer: Decentní porce cheesecake je před každým zápasem nutností.

Pfeffer: Marek nikdy nebude na zápas dobře připravený, pokud si neposlechne skladbu Die Immer Lacht.



Oblíbený film?

Beer: Dycky Most!

Pfeffer: Jednoznačně Iron Sky a jakékoliv jeho pokračování, na tom si Mára doslova pošušňává.



Přezdívka hráče?

Beer: Nepojmenovat svého syna po sobě, tak se ani nedozvíme jeho pravé jméno. Odjakživa je to Pepé, případně Pepíno.

Pfeffer: Má jich soustu – Pivko, MC Hammer nebo Mařena.



Oblíbená hudba?

Beer: Ty nejlepší české hity z minulého tisíciletí. Leckterý jukebox by mohl vyprávět.

Pfeffer: Elektro, metal, převážně z německé a rakouské tvorby.



Volejbalový vzor?

Beer: To bude jistě nějaký blokař.

Pffefer: Pro Máru vzoru není potřeba.



Oblíbený tým?

Beer: Hlásí se ke Slávii, ale spí v rudém dresu s Řepkou na zádech.

Pfeffer: No tak já doufám, že VK ČEZ Karlovarsko, když už tu je. A SK Slavia Praha, tím jsem si jist, to mi Mára osobně přísahal.